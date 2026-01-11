Gobernador Durazo incrementa 45% la inversión en obra pública para municipios

Hermosillo, Sonora; 11 de enero de 2026.- Bajo una visión municipalista, que lleve la respuesta del Gobierno de Sonora a cada rincón de la entidad para impulsar el desarrollo y bienestar de la ciudadanía, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, este 2026, incrementó en casi un 45% el presupuesto en obra pública para los municipios.

En 2025, el presupuesto para obra pública fue por el orden de los 2 mil 767.1 millones de pesos, y para este año aumentó a 4 mil millones de pesos, lo que establece un precedente como la mayor cantidad de recursos destinados para la obra pública en los últimos cinco años.

El mandatario estatal explicó que este año se incluyen 502 obras para los 72 municipios, las cuales estarán enfocadas en sectores clave para el crecimiento de la entidad, así como para el impulso de un desarrollo sostenible.

“Desde el inicio de mi administración me propuse encabezar un gobierno municipalista, donde los recursos de todas y todos los sonorenses vayan destinados a obra pública que beneficie a los sectores más vulnerables, para que les toque a los que nunca les había tocado”, indicó.

El gobernador Durazo Montaño mencionó que se cuenta con el respaldo irrestricto del Gobierno de México, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para materializar proyectos estratégicos en materia de infraestructura.

Como ejemplo de la inversión para obra pública, el gobernador del estado mencionó que se destinaron 121 millones de pesos para 15 obras en San Luis Río Colorado; 106 millones de pesos y 15 acciones para Puerto Peñasco; en Caborca se destinarán 100 millones de pesos en ocho obras; Ures con 45 millones de pesos para 14 acciones; Hermosillo con una inversión de más de mil 400 millones de pesos y 92 acciones; Guaymas con 31 obras y 494 millones de pesos de inversión; en Empalme serán 14 acciones con 147 millones de pesos y para Cajeme 342 millones de pesos en 32 obras.

En Nogales con 122 millones de pesos se llevarán a cabo 22 acciones; Agua Prieta con ocho obras y 77 millones de pesos de inversión; Bavispe con cinco obras y 31 millones de pesos; para Magdalena 65 millones de pesos de inversión y nueve acciones; Moctezuma con 63 millones de pesos y seis acciones; Mazatán con seis obras y 62 millones de pesos; Etchojoa nueve acciones y 59 millones de pesos de inversión; y Navojoa con 106 millones de pesos y 22 acciones.

Con este esquema de inversión, el Gobierno de Sonora refrenda su compromiso de impulsar un desarrollo equilibrado, con infraestructura que genere bienestar, oportunidades y justicia social en cada municipio del estado.