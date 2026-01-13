Gobernador Durazo concreta alianza con empresa francesa; crearán academia de industria aeroespacial

El estado de Sonora refuerza su potencial y capacidad de desarrollo económico con la visión estratégica del gobernador Alfonso Durazo Montaño para la atracción de nueva inversión extranjera, lo que ha permitido que la empresa francesa Latécoere del giro aeroespacial, muestre su interés por establecer en la entidad una academia especializada en arneses y sistema de interconexión.

El mandatario estatal, en una reunión con ejecutivos de alto nivel de Boeing, empresa cliente de Latécoere, acordó el seguimiento de esta iniciativa que representa múltiples beneficios en materia capacitación, actualización tecnológica y fortalecimiento del sector. Asimismo, permitirá ofrecer una amplia gama de servicios, incluyendo talleres, certificaciones, programas de formación para empresas y consultoría técnica, consolidando así un centro de desarrollo de talento alineado a las necesidades presentes y futuras de la industria establecida en Sonora.

“Entramos en una nueva etapa en el estado en la que grandes empresas internacionales están convencidas del potencial de Sonora para llegar a invertir y consolidar en nuestro territorio la expansión de su giro industrial, sin duda contamos con la mejor mano de obra, altamente capacitada y un escenario ejemplar para el desarrollo y la generación de más empleos”, expresó el gobernador.

Con este tipo de alianzas internacionales que aterrizan proyectos de alto valor económico y propician el crecimiento de empleos en la región, la entidad sonorense reafirma su papel como un estado facilitador de la inversión y con mayor confianza para la expansión del sector industrial, mediante un esquema de desarrollo sostenible impulsado por el Plan Sonora.

Las plantas de Latécoere trabajan con empresas estratégicas del sector aeroespacial como lo son Boeing, Airbus, Safran, Thales, Bombardier, Global, entre las principales, siendo proveedor único en varios de sus productos como el ejemplar Boeing 777, Boeing, 767, Boeing 737, Airbus A320, Airbus A350, Thales y Safran, manteniendo un récord impecable en entregas y calidad, reconocido y valorado por los mismos clientes resaltando la calidad del trabajo del sonorense.

A la fecha cuenta con cuatro plantas industriales en la ciudad de Hermosillo, teniendo un recurso humano de mil 526 empleados en total, considerado mano de obra altamente capacitada para el fortalecimiento de la industria.

Los centros de manufactura que operan en la capital sonorense fabrican productos de aeroestructuras, interconexiones, partes detalladas y materiales compuestos.