Gobernador Durazo avanza en segunda etapa de rescate de La Sauceda; se reabrirá La Burbuja

El Bosque Urbano La Sauceda, tras su rescate en marzo de 2025 por parte del gobernador Alfonso Durazo Montaño, se ha convertido en el punto de encuentro de preferencia para el sano esparcimiento y convivencia de las familias hermosillenses, consolidando su éxito en 2026 con el avance de la segunda etapa de rehabilitación en las distintas áreas del parque.

En un recorrido de supervisión por los trabajos de remodelación, el mandatario estatal señaló que se registra un progreso significativo de este lugar reconocido como símbolo de la identidad de la capital sonorense, además explicó que se llevan a cabo mejoras en diferentes puntos como el estanque para las lanchitas, la trotapista, así como la rehabilitación del Museo La Burbuja.

El gobernador Durazo precisó que en la segunda etapa se destinará una inversión de 201 millones de pesos para intervenir 10 hectáreas, donde se contempla paisajismo y andadores, y área de juegos en zona norte, espacio de meditación, ágora, pabellón escultórico, cafetería, laboratorio de educación ambiental, baños, edificio de taquilla acuafantástico, edificio de acceso poniente, edificio tren oriente, arcade, oficinas administrativas, anfiteatro, skate park, río lento, patinaje recreativo, módulo de comercio, andador principal, infraestructura de media tensión, estacionamiento norte, sistema fotovoltaico y el museo La Burbuja.

“Vamos a convertir a La Sauceda en un orgullo de las y los hermosillenses, en un espacio natural para el esparcimiento social y familiar gratuito, y en un punto de atracción incluso para quienes visiten la ciudad”, indicó.

El Museo La Burbuja, con una inversión de 9.5 millones de pesos, presenta un avance del 11 por ciento. Ahí se llevan a cabo trabajos de limpieza, retiro de mobiliario existente en sanitarios y áreas interiores; se avanza en la demolición de muros interiores y adecuaciones en instalaciones hidrosanitarias.

La rehabilitación del estanque para lanchitas, que tiene una inversión de 6.5 millones de pesos, presenta un avance del 85 por ciento, el cual incorpora nueva infraestructura hidráulica para la recirculación de agua, así como sistemas de nebulización y aspersores que permitirán mejorar la experiencia recreativa. Se instalarán estructuras de sombra laterales y un semidomo que brindará mayor confort a las y los visitantes; también se construyen andadores de concreto, barandales, y pasamanos.

Con una inversión de 9.9 millones de pesos, la trotapista lleva un avance del 93 por ciento. Ahí se está terminando el suministro y colocación de superficie de tartán, se mejoran las condiciones para actividades deportivas, y se fabrica una cuneta para el desagüe pluvial, fortaleciendo la durabilidad y funcionalidad de la pista.

El gobernador Durazo Montaño mencionó que desde la reapertura del Bosque Urbano La Sauceda se han llevado a cabo acciones de forestación, siendo que al momento se han plantado más de siete mil árboles.

El avance de la segunda etapa de rehabilitación representa otro de los compromisos cumplidos del gobernador Alfonso Durazo Montaño para regresar a los hermosillenses espacios que forman parte de su esencia cultural y de su patrimonio para disfrute y sano desarrollo de adultos, jóvenes y niños.