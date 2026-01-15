En Texas, gobernador Durazo impulsa a Sonora como destino de inversión

Con una visión estratégica que coloca a la entidad sonorense a la vanguardia del crecimiento económico, potenciado por el Plan Sonora de Energías Sostenibles, el gobernador Alfonso Durazo Montaño presentó las ventajas competitivas del estado a un grupo de empresarios en Dallas, Texas, con el objetivo de atraer nuevas inversiones y consolidar a la región como un polo internacional de desarrollo tecnológico, industrial y sustentable.

Durante los encuentros con el empresariado extranjero, quienes previamente visitaron Sonora para conocer de primera mano el proyecto, el mandatario estatal destacó que la entidad ofrece ventajas competitivas sólidas para la inversión en electromovilidad, semiconductores y generación de energía limpia, posicionándose como un eje estratégico de la transición energética en Norteamérica.

“El Plan Sonora presenta resultados visibles, poniendo al estado como un modelo de transición energética a nivel global, generando empleos y atrayendo inversiones. Por eso, viajamos hasta Dallas, en donde nos reunimos con un grupo de empresarios interesados en invertir en el aprovechamiento de fuentes energéticas renovables”, subrayó el gobernador Durazo Montaño.

El jefe del Ejecutivo estatal enfatizó que los resultados del Plan Sonora ya son tangibles y de gran impacto.

Entre ellos, mencionó la inversión de 16 mil millones de dólares en la planta de licuefacción en Puerto Libertad que genera empleo para más de 30 mil personas, así como la construcción del parque fotovoltaico más grande de Latinoamérica en Puerto Peñasco, con una inversión de mil 600 millones de dólares, emblema del potencial energético del estado.

En materia educativa, el gobernador destacó que el Plan Sonora impulsa el desarrollo de talento humano especializado, mediante becas y programas del Centro de Diseño de Semiconductores, además de esquemas de movilidad académica con Taiwán, acciones que fortalecen la transición energética y el desarrollo tecnológico, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, destacó como logros estratégicos la modernización del Puerto de Guaymas y el corredor seguro, proyectos que elevan la competitividad logística del estado y potencian la llegada de nuevas inversiones, detonando una nueva etapa de crecimiento económico y mejora en la calidad de vida de las y los sonorenses.

La presentación en Dallas forma parte de una agenda internacional de promoción del Plan Sonora, mediante la cual el gobernador Alfonso Durazo Montaño fortalece la confianza de inversionistas y consolida a Sonora como referente mundial en energías limpias, innovación y desarrollo sustentable.