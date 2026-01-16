Avanza con éxito el Programa de Vivienda en Hermosillo; Gobernador Durazo invita a familias a registrarse

Hermosillo, Sonora; 16 de enero de 2026.- El programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha tenido un arranque exitoso, con una alta participación de familias hermosillenses que ya se han registrado para acceder a una vivienda digna.

Desde el jueves, cuando inició el proceso de registro, las y los hermosillenses han acudido a las sedes habilitadas, reflejando el interés y la confianza de la ciudadanía en este programa que ofrece viviendas a precios accesibles para familias de bajos ingresos que no cuentan con prestaciones sociales ni acceso a otros créditos.

El gobernador Durazo Montaño destacó que este esfuerzo permitirá a Sonora avanzar de manera histórica en materia de vivienda, con un incremento del 77% en la construcción de casas, al pasar de 33 mil 800 a 60 mil viviendas proyectadas para el año 2030, beneficiando a familias de los 72 municipios del estado.

Reiteró la invitación a las y los sonorenses que aún no se han registrado a aprovechar esta oportunidad, subrayando que el acceso a una vivienda digna genera bienestar, estabilidad familiar y la justicia social.

El registro al Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, que inició desde el jueves, continuará hasta el sábado 17 de enero, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, en la Unidad Deportiva Ley 57 y Unidad Deportiva Ana Gabriela Guevara.

Los requisitos para participar son:

- Tener un ingreso familiar mensual no mayor a dos salarios mínimos

- No ser propietario de vivienda.

- No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex o ISSFAM.

- No haber recibido subsidios previos de vivienda por parte de la CONAVI.

Documentación a presentar original y copia:

- Identificación oficial vigente.

- CURP.

- Comprobante de domicilio.

El registro debe realizarse personalmente por el o la solicitante en el día y horario establecidos. No se permite el registro a través de apoderado, representante o figura similar.

Los resultados se publicarán en el sitio oficial de Conavi: www.gob.mx/conavi y en lugares estratégicos dentro del polígono de atención correspondiente.