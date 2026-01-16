Grupo ARHE y Paquetexpress fortalecen a la Marina con donación de buque, drones y equipo

Mazatlán.— Como muestra del trabajo coordinado entre la iniciativa privada y el gobierno para fortalecer la seguridad y la capacidad operativa en el puerto, Grupo ARHE y Paquetexpress realizaron una importante donación a la Secretaría de Marina (SEMAR), enfocada principalmente en la zona turística de Mazatlán.

El presidente del Consejo de Administración de Grupo ARHE, Juan José Arellano Hernández, encabezó la entrega del donativo, subrayando que la seguridad pública requiere de corresponsabilidad y colaboración entre sociedad, empresas y autoridades.

Grupo ARHE aportó 18 motocicletas BMW F 800 GS, con un valor superior a los 6.2 millones de pesos; drones, sistemas anti-drones, equipo de protección, así como 10 hectáreas de terreno en el Mazatlán Logistics Center, valuadas en 280 millones de pesos, donde la Secretaría de Marina proyecta la construcción de una Brigada y un Batallón de Infantería de Marina.

A este esfuerzo se sumó Paquetexpress, socio comercial de Grupo ARHE, con la entrega de un buque tipo RO-RO/Pasajeros, valuado en 78 millones de pesos, destinado a reforzar las capacidades logísticas, operativas y de respuesta ante emergencias de la SEMAR.

La presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, destacó que estas acciones reflejan un modelo de colaboración efectiva entre la iniciativa privada y los gobiernos, con beneficios directos para la ciudadanía.

“Este tipo de donaciones generan un círculo virtuoso de crecimiento y seguridad para Mazatlán. A nombre de las y los mazatlecos, agradecemos a Grupo ARHE y a Paquetexpress por su compromiso con la ciudad”, expresó.

Durante su mensaje, Juan José Arellano Hernández señaló que el objetivo de la donación es fortalecer la seguridad y sumar voluntades para generar entornos más seguros.

“La seguridad es responsabilidad de todos. Cuando unimos esfuerzos entre empresarios y autoridades, los resultados son más sólidos y duraderos”, afirmó.

En el marco del evento, se presentó el programa Zona Dorada Oasis Turístico, un esquema piloto que busca reforzar la seguridad en el principal corredor turístico del puerto, mediante presencia permanente, reducción de tiempos de respuesta y uso de tecnología en tiempo real.

El vicealmirante José Daniel Reséndiz Sandoval, comandante de la Cuarta Región Naval, recibió los donativos en representación del secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y reconoció la relevancia institucional de esta aportación.

“Estas acciones fortalecen de manera directa las capacidades operativas de la Secretaría de Marina y reflejan una visión responsable con el desarrollo, la seguridad y el bienestar social de Mazatlán”, señaló.

Reséndiz Sandoval añadió que la donación del terreno permitirá el desarrollo de infraestructura naval estratégica para ampliar la presencia de la Marina en la región.

Durante el acto protocolario, Óliver Tirado Sánchez, director general del Corporativo Grupo ARHE, entregó la documentación de las motocicletas; Maleny Hernández Reynosa, General Manager de Family Office, formalizó la donación del terreno; y Juan José Arellano Hernández oficializó, a nombre de Paquetexpress, la entrega del buque tipo RO-RO, actualmente anclado en el muelle de la Secretaría de Marina en Mazatlán.

Con esta acción, Grupo ARHE reiteró su compromiso como empresa socialmente responsable y su convicción de que el desarrollo económico debe avanzar de la mano del fortalecimiento institucional y el bienestar comunitario.

Equipo donado por Grupo ARHE

• 18 motocicletas BMW F 800 GS.

• Drones DJI Matrice 400, con capacidades de vigilancia aérea avanzada.

• Drones DJI Mavic 3 Multispectral Enterprise para análisis y mapeo especializado.

• Sistema Anti-Drone Jammer de largo alcance (3 km).

• 10 hectáreas de terreno en el Mazatlán Logistics Center para infraestructura naval.