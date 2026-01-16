Más de 3 mil MDP impulsan la infraestructura vial en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con una inversión superior a los 3 mil millones de pesos en infraestructura vial, el Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya, mediante la Secretaría de Obras Públicas (SOP), transforma a Tamaulipas.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda, apuntó que del 2022 al 2025 el recurso destinado a este rubro ha sido fundamental para brindar a la ciudadanía mejores vialidades en todas las regiones del estado.

“La rehabilitación, pavimentación y modernización de calles, avenidas, bulevares y libramientos ha sido un tema prioritario en esta administración, ya que impacta directamente en la calidad de vida de las y los tamaulipecos”, expresó el titular de la SOP.

Destacó obras como la Avenida Las Torres, la prolongación del bulevar Praxedis Balboa, Emilio Portes Gil y el Libramiento Naciones Unidas; asimismo, el Programa de Bacheo 2025 en la capital tamaulipeca, además de la rehabilitación con concreto hidráulico en las avenidas Monterrey, Hidalgo y Paseo de la Laguna, en Tampico; mientras que, en Nuevo Laredo, los bulevares Pedregal, Luis Donaldo Colosio, Longoria y Aeropuerto, así como más acciones dirigidas a este rubro en todas las regiones de la entidad.

A través de estas inversiones, la actual administración estatal refrenda su compromiso de impulsar un desarrollo equilibrado, dando prioridad a obras que promueven el bienestar y el progreso de las familias tamaulipecas.