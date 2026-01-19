La paz es el camino en Tamaulipas: AmÃ©rico

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador AmÃ©rico Villarreal Anaya abordÃ³ el tema de la seguridad durante el segundo programa "DiÃ¡logos con AmÃ©rico" y reiterÃ³ que "la paz no solo es la meta, sino que la paz es el camino, asÃ­ que tenemos que vivir en paz y buscar constantemente la meta de estar y mantener esa condiciÃ³n de nuestra sociedad".

Este domingo, durante el programa con HÃ©ctor Cabrera, a travÃ©s del Sistema Estatal de Radio y TelevisiÃ³n Tamaulipas, el gobernador afirmÃ³ que hoy existen mejores condiciones, resultados tangibles y datos objetivos que colocan a Tamaulipas entre los estados con mejores indicadores y percepciÃ³n social en materia de paz y tranquilidad.

RecordÃ³ que luego de estar ubicado entre los cinco estados con mayor violencia del paÃ­s, hoy, como resultado de una estrategia basada en la coordinaciÃ³n de esfuerzos, en Tamaulipas existe un entorno social favorable, mÃ¡s desarrollo y bienestar social, ademÃ¡s de mayor confianza de los inversionistas que alientan mÃ¡s empleos y crecimiento econÃ³mico.

AgregÃ³ que Tamaulipas atiende los ejes de la estrategia que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum en atenciÃ³n a las causas que originan la violencia, el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad, el mejoramiento de las tareas de investigaciÃ³n e inteligencia, asÃ­ como una mayor coordinaciÃ³n con las fuerzas armadas y el gabinete de seguridad.

El gobernador mencionÃ³ que como ejemplo de los resultados en materia de seguridad durante 2025, Tamaulipas recibiÃ³ mÃ¡s de 16.5 millones de visitantes; ademÃ¡s, 150 mil connacionales que regresaron a nuestro paÃ­s cruzaron por las carreteras del estado, destacando, asimismo, que la cifra de homicidios dolosos se redujo de 130 registrados cada mes al inicio de esta administraciÃ³n a 17, el promedio mensual actual.

Respecto a los cuerpos de seguridad del Estado mencionÃ³ que se ha puesto especial atenciÃ³n a su capacidad operativa y de respuesta, mÃ¡s capacitaciÃ³n, formaciÃ³n profesional, equipamiento, exÃ¡menes de control y confianza, rotaciÃ³n de personal, el otorgamiento de mÃ¡s estÃ­mulos, pero tambiÃ©n se aplican sanciones a quienes incumplen o se apartan de los lineamientos que rigen a su corporaciÃ³n.

El mandatario tamaulipeco dio a conocer que para continuar con este mejoramiento y reforzar la presencia y patrullaje en las carreteras del estado, este aÃ±o se entregarÃ¡n, principalmente en la zona fronteriza, 15 nuevas Estaciones Seguras, ubicadas cada 25 kilÃ³metros de distancia.

En atenciÃ³n a las y los radioescuchas que participaron con sus preguntas durante la emisiÃ³n del programa, AmÃ©rico Villarreal refrendÃ³ el compromiso para fortalecer la seguridad en Tamaulipas.

Los â€œDiÃ¡logos con AmÃ©rico" se presentan los domingos a partir de las 18:00 horas, en el Sistema Estatal de Radio y TelevisiÃ³n Tamaulipas, en el 107.9 de FM y 1480 de AM, en el Facebook de Radio Tamaulipas, en el canal de YouTube: RadioTamaulipasRTV y en X, @SERTVTamaulipas.