Logra Durazo reducción sostenida de homicidios en Sonora; bajan 19.5% en el último año

Con acciones firmes y la coordinación interinstitucional entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Sonora y de México, se han logrado resultados que confirman la reducción sostenida de homicidios dolosos, al registrar de 2024 a 2025 una disminución del 19.5 por ciento y del 41 por ciento de 2021 a 2025, durante la administración del gobernador Alfonso Durazo Montaño, de acuerdo con informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

Durante la Conferencia Matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que, gracias a la estrategia integral impulsada por el gobernador Alfonso Durazo en Sonora, en estrecha coordinación con la estrategia nacional, se ha logrado reducir los índices de inseguridad, específicamente en la comisión de delitos de alto impacto como el homicidio doloso, lo que refleja los resultados tangibles del trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno.

“Estos resultados demuestran que, con coordinación, estrategia y trabajo permanente entre los tres órdenes de gobierno, como lo hacemos diariamente en la Mesa Estatal de Seguridad, se puede recuperar la paz y tranquilidad a las familias sonorenses”, expresó el gobernador Durazo.

Un caso particular es el municipio fronterizo de San Luis Río Colorado (SLRC), que anteriormente era considerado uno de los más peligrosos del país debido a la alta incidencia de homicidios y delitos vinculados al crimen organizado. Actualmente, esta región ha registrado una reducción del 95 por ciento en muertes violentas, a partir de la implementación del Mando Único Policial, estrategia instruida por el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Este avance en SLRC, comentó, forma parte de una política focalizada de seguridad que ha permitido recuperar la paz en zonas prioritarias, fortaleciendo la coordinación operativa, la inteligencia policial y la presencia institucional.