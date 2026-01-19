Tamaulipas acota a la delincuencia y el Estado de derecho avanza: AmÃ©rico

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Al destacar la reducciÃ³n en el Ã­ndice general de delitos en la mayorÃ­a de los 98 indicadores que mide el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad PÃºblica, el gobernador AmÃ©rico Villarreal Anaya destacÃ³ que este significativo avance es posible a la unidad de cada una de las instituciones de los Poderes del Estado y de las fuerzas de seguridad que hacen su parte.

Durante la Ceremonia CÃ­vica de Honores, este lunes en el Congreso del Estado, junto con el presidente del Poder Legislativo, Humberto Prieto y la presidenta del Poder Judicial, Tania Contreras, y en el marco de la inauguraciÃ³n del Museo Legislativo, el jefe del Ejecutivo afirmÃ³ que la estrategia de seguridad, a diferencia del pasado, da resultados con el propÃ³sito de acotar a la delincuencia y arribar a un Estado de derecho que ahora avanza con toda claridad.

"Tenemos claro que si la seguridad en Tamaulipas es algo que mejora de manera sustantiva, que se mide en los nÃºmeros y se siente en la percepciÃ³n ciudadana es porque participamos en unidad con Ã©tica y compromiso", dijo.

Asimismo, hizo un reconocimiento al aporte del Poder Legislativo que ha estado a la altura, dijo, del desafÃ­o con reformas y actualizaciones del marco jurÃ­dico necesario y llamÃ³ a continuar la unidad y el diÃ¡logo entre poderes y con el pueblo de Tamaulipas.

"Que este trabajo lo hagamos mÃ¡s visible y que no sea desvirtuado por unos cuantos que seÃ±alan que vamos en sentido contrario a lo que mostramos objetivamente dÃ­a con dÃ­a, con respeto a nuestros principios y valores", expresÃ³.

Y agregÃ³: No dejemos que los medios, las redes, sean cooptados por pÃ¡ginas pagadas a ingenieros del caos y pauten con su poder econÃ³mico, para generar emociones en base a la mentira, a la hipocresÃ­a, por no convenirles el bienestar social, la justicia y una distribuciÃ³n mÃ¡s justa de la riqueza. Sigamos trabajando unidos por el gran Tamaulipas que queremos".



CON EL LIDERAZGO DE AMÃ‰RICO VILLARREAL TAMAULIPAS TIENE FUTURO CIERTO: HUMBERTO PRIETO

Por su parte el diputado Humberto Prieto Herrera hizo un amplio balance del trabajo de la 66 Legislatura y afirmÃ³ que con el liderazgo de AmÃ©rico Villarreal Tamaulipas ha tomado otro rumbo y se ha trazado una ruta de claridad y de futuro cierto para nuestra gente.

"Hoy puedo asegurar que respiramos un clima distinto, que tenemos un Estado de derecho, que se cuidan los derechos humanos, las garantÃ­as individuales, la libertad de expresiÃ³n. Que hoy el Gobierno del Estado que encabeza nuestro gobernador no rehuye a la gente y no pierde de vista lo mÃ¡s importante que es el bienestar de las y los tamaulipecos", mencionÃ³.

Al tÃ©rmino de la ceremonia de honores se realizÃ³ la inauguraciÃ³n del Museo Legislativo, ubicado a la entrada del salÃ³n de sesiones, el cual exhibe documentos histÃ³ricos, fotografÃ­as de personajes ilustres como JesÃºs CÃ¡rdenas Duarte, Guadalupe Victoria, Fidencio Trejo Flores, Juan JosÃ© de la Garza GalvÃ¡n y Guadalupe Mainero JuÃ¡rez, asÃ­ como imÃ¡genes de los diferentes escudos del Estado a lo largo de la historia y del himno a Tamaulipas, entre otros.

