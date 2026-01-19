Tamaulipas acota a la delincuencia y el Estado de derecho avanza: AmÃ©rico

Brand Studio
Tamaulipas acota a la delincuencia y el Estado de derecho avanza: AmÃ©ricoSigamos trabajando unidos por el gran Tamaulipas que queremos, manifiesta el gobernador Villarreal Anaya en el Congreso Local
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Al destacar la reducciÃ³n en el Ãndice general de delitos en la mayorÃa de los 98 indicadores que mide el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad PÃºblica, el gobernador AmÃ©rico Villarreal Anaya destacÃ³ que este significativo avance es posible a la unidad de cada una de las instituciones de los Poderes del Estado y de las fuerzas de seguridad que hacen su parte.
Durante la Ceremonia CÃvica de Honores, este lunes en el Congreso del Estado, junto con el presidente del Poder Legislativo, Humberto Prieto y la presidenta del Poder Judicial, Tania Contreras, y en el marco de la inauguraciÃ³n del Museo Legislativo, el jefe del Ejecutivo afirmÃ³ que la estrategia de seguridad, a diferencia del pasado, da resultados con el propÃ³sito de acotar a la delincuencia y arribar a un Estado de derecho que ahora avanza con toda claridad.
"Tenemos claro que si la seguridad en Tamaulipas es algo que mejora de manera sustantiva, que se mide en los nÃºmeros y se siente en la percepciÃ³n ciudadana es porque participamos en unidad con Ã©tica y compromiso", dijo.
Asimismo, hizo un reconocimiento al aporte del Poder Legislativo que ha estado a la altura, dijo, del desafÃo con reformas y actualizaciones del marco jurÃdico necesario y llamÃ³ a continuar la unidad y el diÃ¡logo entre poderes y con el pueblo de Tamaulipas.
"Que este trabajo lo hagamos mÃ¡s visible y que no sea desvirtuado por unos cuantos que seÃ±alan que vamos en sentido contrario a lo que mostramos objetivamente dÃa con dÃa, con respeto a nuestros principios y valores", expresÃ³.
Y agregÃ³: No dejemos que los medios, las redes, sean cooptados por pÃ¡ginas pagadas a ingenieros del caos y pauten con su poder econÃ³mico, para generar emociones en base a la mentira, a la hipocresÃa, por no convenirles el bienestar social, la justicia y una distribuciÃ³n mÃ¡s justa de la riqueza. Sigamos trabajando unidos por el gran Tamaulipas que queremos".
CON EL LIDERAZGO DE AMÃ‰RICO VILLARREAL TAMAULIPAS TIENE FUTURO CIERTO: HUMBERTO PRIETO
Por su parte el diputado Humberto Prieto Herrera hizo un amplio balance del trabajo de la 66 Legislatura y afirmÃ³ que con el liderazgo de AmÃ©rico Villarreal Tamaulipas ha tomado otro rumbo y se ha trazado una ruta de claridad y de futuro cierto para nuestra gente.
"Hoy puedo asegurar que respiramos un clima distinto, que tenemos un Estado de derecho, que se cuidan los derechos humanos, las garantÃas individuales, la libertad de expresiÃ³n. Que hoy el Gobierno del Estado que encabeza nuestro gobernador no rehuye a la gente y no pierde de vista lo mÃ¡s importante que es el bienestar de las y los tamaulipecos", mencionÃ³.
Al tÃ©rmino de la ceremonia de honores se realizÃ³ la inauguraciÃ³n del Museo Legislativo, ubicado a la entrada del salÃ³n de sesiones, el cual exhibe documentos histÃ³ricos, fotografÃas de personajes ilustres como JesÃºs CÃ¡rdenas Duarte, Guadalupe Victoria, Fidencio Trejo Flores, Juan JosÃ© de la Garza GalvÃ¡n y Guadalupe Mainero JuÃ¡rez, asÃ como imÃ¡genes de los diferentes escudos del Estado a lo largo de la historia y del himno a Tamaulipas, entre otros.