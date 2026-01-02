Gobernador Durazo moderniza flota de transporte en Hermosillo y sin aumento a tarifa

Como parte de su compromiso por garantizar que las y los sonorenses cuenten con transporte digno, eficiente y seguro, el gobernador Alfonso Durazo Montaño integró recientemente 49 nuevas unidades para el servicio público en Hermosillo, con las que se suman 146 en total incorporadas en el todo el estado durante 2025.

El mandatario estatal destacó que en 2026 no habrá aumentos en la tarifa del transporte público, privilegiando la política de bienestar social para toda la población usuaria. En el actual sexenio se destaca la incorporación de 420 unidades nuevas en el sistema estatal de transporte público urbano de todo el estado, con una inversión de 616 millones de pesos entre pública y privada, y la puesta en marcha de la primera Electrolinera Pública.

Subrayó que, en aras de promover un desarrollo sustentable, a través de un sistema de electromovilidad público y moderno impulsado por el Plan Sonora de Energías Sostenibles, se remodeló la flotilla completa de camiones con equipo de tecnología, además se inauguró la primera Electrolinera Pública Estatal.

A siete meses de su apertura, la Electrolinera Pública del Estado de Sonora ha realizado cinco mil 519 recargas entre camiones eléctricos y vehículos particulares, lo que se traduce en un ahorro de 13.24 toneladas de Co2 al medio ambiente.

“Con estas acciones avanzamos hacia un transporte más seguro, eficiente e incluyente, que reduzca los tiempos de espera y privilegie el bienestar de las personas usuarias. Al mismo tiempo, estamos construyendo, con responsabilidad y visión, un sistema de movilidad moderno y sostenible, a la altura de lo que las y los sonorenses merecen”, enfatizó el gobernador Durazo Montaño.

En municipios como Agua Prieta, Álamos, Moctezuma, Bácum, Quiriego, Bacadéhuachi, Bavispe y Cucurpe, a través del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (Imtes), se reactivó el transporte urbano con 13 unidades nuevas tipo van.

En 2025, se fortaleció el transporte en Ciudad Obregón con 41 unidades nuevas. Se integraron 30 unidades de modelo reciente a las líneas 3, 7, 8, 10 y 17. Además, inició operaciones la línea 9 con 11 camiones operados por el gobierno municipal de Cajeme, en coordinación con el Gobierno del Estado.

En Guaymas, Navojoa, Nogales y San Luis Río Colorado también mejoraron las condiciones de conectividad al incorporarse 40 unidades nuevas. En Hermosillo, se reforzó el servicio de transporte urbano con 49 autobuses, entre los que se encuentran las primeras tres unidades eléctricas, sentando así las bases para una movilidad más sostenible.

Asimismo, se modernizaron los equipos en el 100 por ciento de la flota. Su nuevo sistema tecnológico se compone por nuevas pantallas informativas, cámaras de videovigilancia, contadores automatizados de pasajeros, grabadora de video digital, radios y GPS.