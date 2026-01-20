Gobernadora de Aguascalientes sostiene reuniÃ³n con el ministro presidente Hugo Aguilar

Sostuvimos una reuniÃ³n con el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la NaciÃ³n, Hugo Aguilar Ortiz, en la que dialogamos sobre la importancia de la coordinaciÃ³n entre instituciones para fortalecer el Estado de Derecho, la legalidad y el respeto a la ConstituciÃ³n.

Este encuentro refrenda el compromiso de seguir trabajando con responsabilidad, diÃ¡logo y visiÃ³n institucional en beneficio de MÃ©xico y de las y los ciudadanos.