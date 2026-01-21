Nuevo León asume la presidencia de la AMAIE para 2026-2027 con una agenda internacional

La agenda incluye TMEC, Mundial 2026, alianzas estratégicas y fortalecimiento institucional de las entidades

En representación del Gobernador Samuel García Sepulveda y del Gobierno del Estado de Nuevo León, el Coordinador del Gabinete de Buen Gobierno, Dr. Javier Navarro, participó en el acto mediante el cual, Nuevo León asumió la Presidencia de la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados (AMAIE) para el periodo 2026 – 2027.

Durante el evento realizado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Javier Navarro, destacó que esta responsabilidad institucional permitirá fortalecer la acción internacional de las entidades federativas y consolidar a la AMAIE como una plataforma de coordinación entre los estados y el Gobierno de México.

La Presidencia de la Asociación corresponde al Estado de Nuevo León, y la responsabilidad operativa de los trabajos de la AMAIE recaerá en la Mtra. Pilar Lozano, bajo la coordinación política e institucional del Dr. Javier Navarro, como parte de la estrategia internacional del Gobierno del Estado.

El Coordinador de Buen Gobierno, Javier Navarro, destacó que la acción internacional subnacional es hoy una herramienta indispensable para el desarrollo y que la AMAIE es un instrumento para ordenar, potenciar y coordinar esfuerzos, en estrecha colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la AMEXCID y el Instituto Matias Romero.

Plataforma de apoyo a la proyección económica y turística del estado

Se destacó que la AMAIE será también un vehículo de apoyo y articulación para la promoción internacional de Nuevo León en materia económica, turística y de atracción de inversiones, siempre en coordinación con las secretarías competentes del Gobierno del Estado, particularmente las de Economía y Turismo con el fin de fortalecer su alcance internacional mediante redes y esquemas de cooperación.

Principales ejes de trabajo

El plan 2026 - 2027 se articula en seis ejes: fortalecimiento institucional, Alianzas estratégicas, mayor presencia multilateral, paradiplomacia migratoria, promoción de nuevas diplomacias y mayor visibilidad de la AMAIE que beneficie a los estados.

Entre las acciones destacan la creación de un Diplomado con la UNAM para profesionalizar cuadros estatales, el acompañamiento a la revisión del TMEC, una visita de trabajo en Washington y la organización de un encuentro trinacional rumbo al Mundial 2026.

Finalmente, se reiteró el compromiso de Nuevo León de encabezar una Presidencia abierta, colaborativa y orientada a resultados concretos para las entidades federativas.