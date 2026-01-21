Rehabilitan Durazo y Sheinbaum red carretera de Sonora

Sonora será de los estados más beneficiados con el Programa Nacional de Conservación de Carreteras y el Megabachetón 2026, que impulsa el Gobierno de México de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el objetivo de modernizar la red federal, rehabilitar tramos y mejorar la conectividad en la región noroeste del país, destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El titular del Ejecutivo estatal señaló que, dentro de la presentación del proyecto dado a conocer en la Conferencia Matutina de la presidenta Sheinbaum por el secretario de Comunicaciones y Transportes de México, Jesús Antonio Esteva Medina, se contempla a la entidad sonorense para los trabajos de conservación en tramos del corredor México-Nogales, de Estación Don a Nogales, junto con el corredor del Pacífico, Mazatlán-Matamoros y Golfo-Norte, en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durando y Sinaloa.

El proyecto de modernización carretera de la México, Estación Don-Nogales representa una acción clave para el desarrollo logístico y comercial de Sonora y la frontera norte, con trabajos de rehabilitación en las carreteras federales 2 (Ímuris-Agua Prieta-Janos), 15 (Guaymas-Hermosillo), 16 (Hermosillo-Yécora) y 17 (Moctezuma-Agua Prieta), ampliando las oportunidades de crecimiento económico con mayor conectividad y seguridad en las rúas.

Detalló que la región noroeste será intervenida con una inversión de 8 mil 659 millones de pesos para 3 mil 170 kilómetros. Se realizarán trabajos de repavimentación con tres tipos de tratamiento: recuperación y carpeta, para retirar hasta 30 centímetros de profundidad, reforzar la base y colocación de nueva carpeta asfáltica de cinco centímetros; fresado y carpeta, para reforzar la base del camino del camino y colocación de nueva capa asfáltica; y microcarpeta con pavimentadora para aplicación de asfalto.

El programa Megabachetón contempla un sistema digital de control y seguimiento: recorrido semanal de la red libre; detección, registro y atención en máximo 72 horas; y 62 cuadrillas con equipos especializados para bacheo por tramos completos.

En total, el programa a nivel federal, tiene proyectado destinar 50 mil millones de pesos de inversión en 18 mil kilómetros intervenidos, trabajos que generarán alrededor de 100 mil empleos.