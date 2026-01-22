Aguascalientes se proyecta al mundo en Fitur Madrid 2026

Del 21 al 25 de enero, Aguascalientes estará presente en la Feria Internacional de Turismo en Madrid (FITUR) 2026, uno de los escaparates turísticos más importantes del mundo, donde el estado mostrará su identidad, su cultura y la diversidad de experiencias que lo convierten en un destino único.

La participación en este foro internacional permitirá fortalecer la promoción de la Feria Nacional de San Marcos (FNSM), una de las celebraciones más emblemáticas de México y reconocida a nivel internacional. En esta edición, Madrid será la comunidad invitada a la FNSM 198, lo que abre una oportunidad estratégica para reforzar los lazos culturales entre Aguascalientes y España.

Durante la FITUR, el estado también presentará la tauromaquia como un pilar de su vida cultural y un referente internacional, con carteles de primer nivel en plazas emblemáticas, como la Monumental de Aguascalientes y la Plaza San Marcos, consolidando a la entidad como una de las capitales taurinas de América.

Además, Aguascalientes se mostrará como un destino vivo todo el año, con atractivos como la Ruta del Vino, el Festival Cultural de Calaveras, sus Pueblos Mágicos y experiencias de turismo médico, de negocios, aventura y romance, para ampliar la oferta a todo tipo de visitantes.

Con su presencia en FITUR, Aguascalientes reafirma su visión internacional, proyectándose como un estado con tradición, identidad y una oferta turística integral, listo para conquistar nuevos mercados y recibir al mundo con los brazos abiertos.