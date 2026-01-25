Durazo logra alianza con UGRS e impulsan más de 800 millones para parque industrial y modernización ganadera

- Los proyectos de modernización fueron promovidos por el gobernador Alfonso Durazo en apoyo al sector, incluyen la creación de un Parque Ganadero Industrial (PGI) que integrará todos los servicios necesarios para el ciclo productivo: desde corrales de engorda hasta servicios de subasta, maquinaria y transportes.

- Esta concentración de operaciones permitirá reducir drásticamente los costos operativos, beneficiando principalmente al pequeño productor.

Por primera vez en sus 90 años de historia, la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) da inicio a una modernización integral, las más grande desde su fundación, que se materializa gracias a las gestiones del gobernador Alfonso Durazo Montaño y a su compromiso con el mejoramiento del sector ganadero, en alianza estratégica con el Gobierno México y del Gobierno de Sonora.

La UGRS anunció que, tras el impulso del actual gobierno estatal, se concretó una inversión tripartita de 470 millones de pesos para la creación del Parque Ganadero Industrial (PGI). Este proyecto integral de reconversión económica, ubicado en los terrenos de Terrasol a 10 kilómetros de Hermosillo, surge como una respuesta urgente para dar certidumbre a los productores sonorenses tras el cierre de la frontera con Estados Unidos por el brote de gusano barrenador, permitiendo que el sector deje de ser únicamente exportador de materia prima para convertirse en un procesador de carne con alto valor agregado.

El PGI integrará todos los servicios necesarios para el ciclo productivo: desde corrales de engorda hasta servicios de subasta, maquinaria y transportes. Esta concentración de operaciones permitirá reducir drásticamente los costos operativos, beneficiando principalmente al pequeño productor.

Entre las obras clave destacan la modernización del Rastro PEGSON para incrementar la capacidad de sacrificio y la reubicación de la Planta de Alimentos, la cual operaba desde 1975, generando problemas operativos que ahora serán resueltos con instalaciones modernas.

Con la dispersión de 35 millones de pesos se adquirirán mil sementales de registro destinados al mejoramiento genético del hato. Asimismo, se duplicará la capacidad operativa en la estación cuarentenaria de Agua Prieta, pasando de mil 500 a 3 mil animales revisados diariamente.

Esta ampliación, coordinada con la Sader, Senasica y autoridades de USDA, permitirá desfogar de manera eficiente el rezago de exportación una vez que se logre la reapertura de la frontera, para lo cual se mantienen gestiones permanentes.

De manera paralela, la inversión se extiende hacia las regiones productivas con la construcción de la Subasta de la Sierra Alta en Moctezuma y en Hermosillo, una obra que eliminará el intermediarismo y reduce las mermas por traslados. Además se prevén apoyos del programa Cosechando Soberanía por el orden de los 360 millones de pesos.

Al contar con la infraestructura para finalizar y certificar la carne en territorio propio, la UGRS asegura que el esfuerzo de las familias sonorenses se traduzca en un producto de calidad mundial listo para el mercado nacional e internacional, blindando la economía del campo y manteniendo el orgullo de una organización que cumple 90 años de servir a la ganadería sonorense.