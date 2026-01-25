Gobernador Durazo concreta acuerdo de financiamiento para infraestructura sostenible en Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- Con una visión de largo plazo y alineada al uso de los recursos públicos con estándares internacionales de sostenibilidad, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la presentación del Marco de Financiamientos e Inversiones Públicas Sostenibles del Estado de Sonora, una estrategia que coloca a la entidad como referente nacional en el acceso a financiamiento verde, social y ambiental bajo estándares internacionales.



Como parte de esta estrategia, el mandatario sonorense, acompañado de Carlos Hernández Cordero, secretario de Hacienda del estado de Sonora, firmó un acuerdo de colaboración con el Banco de Desarrollo de América del Norte (NadBank), el cual contempla asistencia técnica financiera, asesoría en sostenibilidad ambiental y atención prioritaria a los retos hídricos de la región fronteriza.



“Este esfuerzo estratégico permite alinear el uso de los recursos públicos del estado con los estándares internaciones y con la taxonomía sostenible de México, incorporando categorías verdes y sociales que promueven impactos tangibles y medibles en materia de sostenibilidad”, subrayó el jefe del Ejecutivo estatal.



Por su parte, John Beckham, director general de NadBank, señaló que el acuerdo formaliza un trabajo conjunto para estructurar un programa de inversiones en infraestructura ambiental, enfocado prioritariamente en agua potable, saneamiento, modernización de redes de alcantarillado y fortalecimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales, especialmente en comunidades que carecen de estos servicios.



“El programa contempla proyectos en sectores estratégicos, teniendo como prioridad aquellos enfocados en agua y saneamiento o rehabilitación y ampliación de sistemas de potabilización, modernización de redes de alcantarillado, fortalecimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales y ampliación de servicios en comunidades que no cuentan con ellos”, indicó.



En las próximas semanas, el Gobierno del Estado y NadBank iniciarán un programa de capacitación dirigido a servidores públicos de los organismos operadores de agua, con el propósito de mejorar la gestión, el desempeño técnico y la operación eficiente de los sistemas en beneficio directo de los usuarios.



En el evento estuvieron presentes Francisco Acuña Méndez, titular de Consejo para el Desarrollo Sostenible del Estado de Sonora (Codeso); Antonio Cabrera, coordinador de Deuda Pública de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Carlos Hernández Cordero, secretario de Hacienda del estado de Sonora; Paulina Ocaña, jefa de la oficina del Ejecutivo; Celida López, titular de Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa).



También asistieron Ariel Monge, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA); Alejandra Castro, titular de Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur); Carmen Bonilla Rodríguez, titular de la Unidad de Crédito Público de la SHCP; Gabriel Yorio, vicepresidente de Finanzas y Administración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).