Reconoce Colegio de la Defensa Nacional a Gobernador Durazo por resultados del Plan Sonora

Al posicionar el desarrollo como un componente esencial de la seguridad nacional, el gobernador Alfonso Durazo Montaño presentó ante personal del Colegio de Defensa Nacional el Plan Sonora de Energías Sostenibles, proyecto que redefine el papel de Sonora como eje estratégico del futuro energético y económico de México.

Durante su exposición, el mandatario sonorense, acompañado de José Ernesto San Román Águila, director del Colegio de Defensa Nacional; José Manuel Guevara Castillo, comandante de la Cuarta Zona Militar, subrayó que el Plan Sonora representa una estrategia integral de Estado que articula crecimiento económico, transición energética y estabilidad social, elementos indispensables para la seguridad nacional y el bienestar regional.

Durazo Montaño explicó que el Plan Sonora busca posicionar a la entidad como líder nacional en sostenibilidad y desarrollo estratégico, a partir de cuatro ejes fundamentales: la generación de energía fotovoltaica, la explotación sustentable del litio, la licuefacción de gas natural y la formación de talento humano altamente especializado.

Ante una audiencia especializada en planeación estratégica y seguridad nacional, el jefe del Ejecutivo estatal destacó que los resultados del Plan Sonora ya son tangibles y de alto impacto, como la inversión de 16 mil millones de dólares en la planta de licuefacción de gas natural en Puerto Libertad, que genera empleo para más de 30 mil personas, así como la construcción del parque fotovoltaico más grande de Latinoamérica en Puerto Peñasco, con una inversión de mil 600 millones de dólares.

En materia educativa y tecnológica, el Plan Sonora impulsa la formación de talento especializado mediante becas, el fortalecimiento del Centro de Diseño de Semiconductores y esquemas de movilidad académica con Taiwán, acciones que fortalecen la transición energética y el desarrollo tecnológico, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, resaltó como proyectos estratégicos la modernización del Puerto de Guaymas y el desarrollo del corredor seguro, obras que incrementan la competitividad logística del estado, fortalecen la certidumbre para la inversión y contribuyen a la estabilidad y gobernabilidad de la región.

Al término del evento y, en reconocimiento a las reflexiones y experiencias compartidas, el Colegio de Defensa Nacional entregó al gobernador Alfonso Durazo Montaño una metopa con el escudo de la institución, así como la estatuilla del Guerrero Miztli, símbolo del combatiente azteca de más alto nivel.

“Valoro mucho que me den la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas reflexiones porque sé lo que significa hacer una maestría, lo que significa hacer un doctorado. El esfuerzo que representa, pero, sobre todo, el potencial que esta maestría tiene en la construcción de su futuro”, subrayó el mandatario sonorense.

El Colegio de Defensa Nacional es una institución de posgrado especializada en seguridad nacional, planeación estratégica y desarrollo del Estado mexicano, en la que se forman mandos militares, funcionarios públicos, académicos e investigadores.

