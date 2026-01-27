Durazo supervisa hospital del IMSS en Navojoa; reporta 96% de avance

Con acciones que impactan directamente en la calidad de vida de las familias del Mayo, el gobernador Alfonso Durazo Montaño cumple su compromiso y lleva mejoras en salud, con la supervisión y próxima apertura del nuevo Hospital General de Zona del IMSS, en servicios públicos al entregar infraestructura sanitaria y equipamiento y atención al sector pesquero, en beneficio de los habitantes de Navojoa, Huatabampo, y Etchojoa.

Durante su visita de trabajo por el sur de Sonora, el mandatario estatal recorrió la obra de construcción del nuevo hospital, que a la fecha registra un avance físico del 95.6 por ciento en su etapa final de ejecución. Mencionó que se trata de una inversión de 2 mil 322.64 millones de pesos, que incluye obra civil y equipamiento médico de alta especialidad, además contará con 90 camas en áreas distribuidas de pediatría, ginecología, cirugía general y medicina interna, y beneficiará a más de 96 mil derechohabientes, fortaleciendo la atención médica en la región del Mayo.

El hospital ofrecerá 29 especialidades médicas, entre ellas oncología, nefrología, traumatología, psiquiatría y cuidados intensivos. Dispondrá de quirófanos especializados, servicios de urgencias, imagenología, laboratorio clínico, endoscopias, medicina física, y rehabilitación.

En Navojoa, acompañado por el presidente municipal Jorge Elías Retes, y el secretario de Bienestar en Sonora Fernando Rojo de la Vega, el gobernador Alfonso Durazo encabezó la entrega de maquinaria pesada al ayuntamiento, con una inversión que asciende a 8 millones 138 mil 583.99 pesos, con lo cual se fortalecerá el equipamiento municipal para obras públicas y servicios urbanos.

“Lamentablemente son tantos los problemas que con frecuencia el presupuesto no alcanza. Pero lo que nunca va a faltar, nunca va a faltar es la voluntad de su gobernador, de dar una respuesta en el sentido que me lo están demandando. Nunca”.

La agenda de trabajo del gobernador continuó en Basconcobe, Etchojoa, donde, junto al presidente municipal Luis Arturo Robles, entregó la obra de drenaje y saneamiento, con un monto de 16.5 millones de pesos, que beneficia de manera directa a 2 mil 394 habitantes de esta localidad del sur de Sonora, cifra que representa una inversión histórica para garantizar servicios básicos dignos y elevar la calidad de vida de la comunidad.

De manera complementaria se hizo el equipamiento del pozo profundo Basconcobe-Etchojoa, con un recurso de 3.6 millones de pesos, una obra que fortalece la seguridad hídrica de 2 mil 913 personas.

En el marco del Día Nacional del Pescador, el gobernador Alfonso Durazo se reunió con representantes del sector pesquero ribereño de Huatabampo, Etchojoa, y Benito Juárez, con el objetivo de escuchar y atender las principales inquietudes de este gremio productivo del sur de Sonora, que representa una de las principales fuentes de ingreso para las comunidades de esa zona.

Con estas acciones, el gobernador Alfonso Durazo Montaño reafirma su compromiso de llevar bienestar, infraestructura y justicia social a las regiones que históricamente habían sido rezagadas, consolidando un desarrollo más equilibrado para todo el estado.