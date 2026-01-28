Durazo y Sheinbaum fortalecen apoyos al sector pesquero en favor de comunidades ribereñas

El sector pesquero de Sonora cuenta con el total respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alfonso Durazo Montaño para garantizar el cumplimiento de los planes de desarrollo y crecimiento de este rubro clave para la economía de las comunidades ribereñas, compromiso que quedó refrendado durante el encuentro con pescadores del sur de Sonora, así como del Golfo de Santa Clara y otras regiones del estado.

Durante la reunión, el mandatario estatal, acompañado por Rigoberto Salgado Vázquez, comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, y la secretaria de Agricultura de Sonora, Celida López Cárdenas, subrayó la importancia de establecer mesas de diálogo permanentes entre pescadores y autoridades, que permitan mantener una comunicación directa y avanzar en soluciones concretas. Señaló que las peticiones del sector serán atendidas en estricto orden de prioridad, mismo que será definido por las y los propios pescadores, para garantizar un uso responsable y eficiente de los recursos disponibles.

“¿Qué tenemos que hacer?, ordenar sus demandas en riguroso orden de prioridad, y esa prioridad no la vamos a definir nosotros, la van a definir ustedes, para que lo que tengamos lo destinemos a atender sus propias prioridades”, manifestó.

El gobernador Durazo anunció que, de manera progresiva y hasta el cierre de su administración, se realizará la entrega de 300 motores para lanchas en el sur, así como un respaldo directo a la pesca ribereña. Asimismo, informó que otras solicitudes planteadas serán atendidas mediante la simplificación de trámites, en coordinación con la Conapesca.

Posteriormente, el gobernador sostuvo una reunión con representantes del sector pesquero del Golfo de Santa Clara y de distintas regiones del estado, donde se abordaron temas estratégicos para fortalecer la actividad, entre ellas, la revisión del proceso de comercialización para mejorar el acceso a mercados.

El planteamiento de apoyos para motores y equipamiento productivo, se analizó la exención de pagos ante el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora (Icreson) para el registro de cooperativas y actas de asamblea, se plantearon acciones para agilizar la emisión de certificados de exportación, elevando la competitividad del sector, así como el impulso al fortalecimiento de oficinas de regulación sanitaria en municipios pesqueros.

En el encuentro específico con pescadores del Golfo de Santa Clara, se atendieron las principales inquietudes del sector, reiterando la necesidad de una reunión de alto nivel sobre el acuerdo 20-20, así como la solicitud de conocer el contenido del Plan para el Alto Golfo 2026. Este diálogo permitió avanzar en una agenda conjunta que brinde certeza, participación y acompañamiento al sector pesquero.

En estas reuniones, el gobernador Alfonso Durazo Montaño refrendó su compromiso de trabajar de la mano con las y los pescadores de Sonora, fortaleciendo una actividad clave para la economía regional y el bienestar de las comunidades costeras.