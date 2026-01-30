Sheinbaum consolida en Sonora el programa de vivienda más grande de su historia con 60 mil hogares en marcha

- El Programa Nacional de Vivienda ya dio inicio con la construcción de las primeras 17 mil 700 casas en varios municipios del estado, entre ellos Obregón, Hermosillo, Caborca y Puerto Peñasco, con el respaldo total del gobernador Alfonso Durazo y la presidenta Claudia Sheinbaum, impulsores de la mayor política habitacional en Sonora.

- Para una primera fase se contempla que se edifiquen 37 mil casas, de las cuales se estima que para el 2027 se construyan 20 mil de un total de 60 mil que fueron aprobadas por el Gobierno de México para Sonora.

Hermosillo, Sonora; 30 de enero de 2026.- Con el liderazgo del gobernador Alfonso Durazo Montaño y el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Sonora inició la construcción de nuevas viviendas en Ciudad Obregón, Hermosillo, Caborca y Puerto Peñasco, marcando el arranque de una primera etapa de 37 mil hogares que forman parte del Programa Nacional de Vivienda, el cual contempla 60 mil viviendas para la entidad, con la meta de que 20 mil estén concluidas para el año 2027.

Este avance histórico es resultado de la coordinación entre el Gobierno de Sonora y el Gobierno de México, que permitió incrementar en 77 por ciento la meta original de vivienda para el estado, al pasar de 33 mil 800 a 60 mil viviendas, consolidando a Sonora como referente nacional en políticas de bienestar y desarrollo social.

Gracias a la aportación de tierra por parte del Gobierno del Estado, Sonora se convirtió en la primera entidad del país en avanzar de manera firme hacia el cumplimiento de la meta total proyectada al año 2030. Este esquema permitirá que familias de los 72 municipios, derechohabientes del INFONAVIT y personas sin acceso a prestaciones sociales puedan adquirir viviendas a precios accesibles, al eliminar el costo del terreno.

En esta primera etapa estatal ya se cuenta con la tierra necesaria para 37 mil viviendas, mientras que se gestionan los requisitos para completar las 23 mil restantes, con el objetivo de que Sonora vuelva a marcar pauta nacional en materia de acceso a vivienda digna.

Entre el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), encabezan la construcción de 17 mil 700 viviendas, reflejando que, como nunca antes, se impulsa la vivienda social en Sonora.

En coordinación con el Gobierno de México, el Programa Nacional de Vivienda avanza de manera sostenida en Sonora. A través de la CONAVI, actualmente se construyen 6 mil 200 hogares, distribuidos estratégicamente para atender las necesidades de distintas regiones del estado: 302 viviendas en Cajeme, 816 en Puerto Peñasco, mil 80 en Agua Prieta, 100 en Álamos, mil 502 en Nogales y 2 mil 400 en Hermosillo

De manera paralela, el INFONAVIT impulsa la edificación de 11 mil 528 viviendas adicionales, fortaleciendo el acceso a un hogar, para miles de familias sonorenses. Este esfuerzo contempla 2 mil 624 viviendas en Hermosillo, 252 en Empalme, mil 56 en Cajeme, 384 en Caborca, mil 459 en Navojoa, 3 mil 562 en Nogales, mil 729 en Agua Prieta, 360 en Guaymas y 102 en San Luis Río Colorado.

Este programa federal, con avances sólidos en la entidad, garantiza además que familias en situación de alta marginación, comunidades indígenas y zonas rurales con mayores carencias sociales accedan a un patrimonio seguro, digno y bien ubicado, fortaleciendo el bienestar y la justicia social en todo el estado.