Asegura Gabinete de Seguridad de Alfonso Durazo arsenal de alto poder en Navojoa

Como resultado de los trabajos coordinados de la Mesa Estatal de Seguridad, personal del Ejército Mexicano aseguró en el municipio de Navojoa un vehículo con reporte de robo vigente en los Estados Unidos, así como un importante arsenal de armas de alto poder.

Durante un recorrido de vigilancia, elementos del Ejército Mexicano localizaron y aseguraron una camioneta tipo SUV, marca Mercedes-Benz. Al verificar su estatus, se confirmó que contaba con reporte de robo vigente en los Estados Unidos. En el interior del vehículo se encontraron 18 armas largas, tres armas cortas, 10 cargadores y 146 cartuchos útiles de distintos calibres, entre ellos fusiles de alto poder, subfusiles, rifles semiautomáticos y una escopeta.

El vehículo y todo el material bélico asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes, fungiendo el personal militar como primer respondiente.

La Mesa Estatal de Seguridad refrendó su compromiso de mantener acciones permanentes y coordinadas entre los tres órdenes de gobierno para fortalecer la seguridad, combatir a la delincuencia organizada y salvaguardar la tranquilidad de las familias sonorenses.