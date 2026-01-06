Gobernador Durazo duplica estado de fuerza con más patrullas y reconoce a policías en su día

Con la estrategia integral del gobernador Alfonso Durazo Montaño para fortalecer la seguridad pública y dignificar la labor policial, se ha incrementado el estado de fuerza mediante la entrega de nuevas patrullas y equipamiento. En el marco de la celebración del Día del Policía 2026, se entregaron 37 unidades a la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y se reconoció el valor, heroísmo y vocación de servicio de mujeres y hombres que integran las corporaciones.

En el evento, el mandatario estatal entregó 37 patrullas con una inversión superior a los 50.6 millones de pesos, destinadas a reforzar las labores operativas de la Policía Estatal, como gesto de reconocimiento en la ceremonia del Día del Policía en la que se rindió homenaje al esfuerzo y compromiso de las y los elementos policiales y se honró la memoria de los agentes que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber.

“Quiero decirles que su trabajo cuenta y que mi gobierno respalda su labor y asume la responsabilidad de dotarlos de las mejores herramientas posibles para cumplir con dignidad y eficacia. Estas patrullas representan movilidad, capacidad de respuesta, como ya se ha dicho, mejores condiciones para cumplir con su deber, pero sobre todo representan el mensaje de que la seguridad es una prioridad real y permanente para el gobierno del estado”, expresó el gobernador.

En el marco de esta ceremonia, se otorgaron más de 100 reconocimientos y condecoraciones, destacando méritos como Policía del Año, actos heroicos, mérito policial, cívico, social, deportivo, tecnológico, docente y reconocimientos por años de servicio, entre otros. Estas distinciones reflejan el valor institucional al profesionalismo y vocación de quienes diariamente arriesgan su vida para proteger a la sociedad sonorense.

El esfuerzo y compromiso del Gobierno de Sonora con la seguridad y tranquilidad de las y los sonorenses se ha visto reflejado en el fortalecimiento de las corporaciones con entrega de nuevas patrullas, al pasar de 286 el inicio de la administración a más de 500 unidades a la fecha.

Las unidades entregadas este martes 6 de enero, incluyen 32 unidades tipo pickup doble cabina y cinco unidades sedán equipadas con balizamiento, lo que permitirá mejorar la capacidad de respuesta y la presencia policial en beneficio de las familias sonorenses.

El gobernador Alfonso Durazo destacó que el fortalecimiento del equipamiento es una prioridad de su gobierno, al considerar que una policía mejor equipada y profesional es fundamental para avanzar en la construcción de la paz y la seguridad en Sonora.

Subrayó que su administración mantendrá un respaldo permanente a las corporaciones de seguridad, no solo mediante equipamiento e infraestructura, sino también con reconocimiento, formación y dignificación de la labor policial.