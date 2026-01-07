Avanza hospital de primer nivel en San Luis Río Colorado con impulso de Gobernador Durazo

Para contar con una infraestructura de salud de primer nivel, el Gobierno de Sonora y el Gobierno de México trabajan conjuntamente en la construcción del Hospital General de Zona del IMSS en San Luis Río Colorado, con el objetivo de acercar servicios de salud dignos y gratuitos a 128 mil derechohabientes de esa región fronteriza, sustituyendo al antiguo nosocomio por las condiciones obsoletas en el que se encuentra, aseveró el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Al supervisar los avances de la edificación, el mandatario estatal detalló que, gracias al respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se aplicó una inversión de 3 mil 870 millones 568 mil 433.39 pesos en la construcción del hospital y tendrá una capacidad de 120 camas censables para atender a la población, la cual dio inicio en marzo de 2025 con la puesta de la primera piedra en presencia de la mandataria federal.

“Recorrí hace un momento los avances del nuevo Hospital General del IMSS. Está muy avanzado, es una construcción que está a cargo de ingenieros militares y como son en el Ejército, puntuales en el cumplimiento de las metas. Así es que no obstante que la primera visita de nuestra presidenta para dar el banderazo de salida a esta obra fue en marzo del año pasado quien se dé la vuelta por esos rumbos va a ver ya avances extraordinarios y esperamos que para principios del próximo año podamos estar ya inaugurando estas instalaciones de salud que van a tener 120 camas censables, permanentes, más las camas de urgencias, más las camas de terapia intensiva”, indicó.

Explicó que cuenta con una superficie de construcción de 35 mil metros cuadrados, y que cuando entre en funcionamiento beneficiará a 128 mil derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, adelantó que uno de dimensiones similares se tiene contemplado para edificarse en el municipio de Guaymas.

Este hospital en San Luis Río Colorado contará con cinco quirófanos generales, uno de tococirugía, uno de cirugía ambulatoria, una sala de expulsión, dos salas de endoscopias, servicios de urgencias, imagenología, laboratorio clínico, puesto de sangrado, anatomía patológica, servicio de medicina física y rehabilitación, así como 14.5 consultorios de especialidades.

Adicional al hospital del IMSS de San Luis Río Colorado, se fortalece la infraestructura de salud con cinco nuevos hospitales en Hermosillo, Guaymas, Vícam, Navojoa y Etchojoa, con una inversión superior a los 40 mil millones de pesos, con la finalidad de modernizar y expandir el sistema de nosocomios, abastecer de medicamentos y aumentar el personal médico especializado.