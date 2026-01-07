Beneficiamos a más de medio millón de usuarios del transporte sin aumentos en la tarifa: Durazo

Más de 500 mil usuarios en Sonora cuentan con un servicio de transporte moderno y accesible sin sufrir aumentos en la tarifa en lo que va de la presente administración estatal, gracias al compromiso del gobernador Alfonso Durazo Montaño de crear un sistema de traslado público digno, eficiente y seguro, en beneficio de las familias que a diario utilizan las unidades como medio transporte.

El mandatario sonorense indicó que en su gobierno se ha priorizado la modernización del transporte público a través de la adquisición de 420 nuevas unidades, con una inversión entre pública y privada de 616 millones de pesos y el equipamiento con tecnología en cada, consolidando un sistema de movilidad moderno y sostenible en 2026.

Además, tan solo en 2025 se destinaron 900 millones de pesos al subsidio del transporte, alcanzando un acumulado de 2 mil 641 millones de pesos durante todo el sexenio en apoyo a los estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y usuarios en general.

Subrayó que, con el objetivo de promover el desarrollo de un modelo de transporte sustentable, en municipios como Agua Prieta, Álamos, Moctezuma, Bácum, Quiriego, Bacadéhuachi, Bavispe y Cucurpe, a través del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (Imtes), se reactivó el transporte urbano con 13 unidades nuevas tipo van.

En 2025, se fortaleció el transporte en Ciudad Obregón con 41 unidades nuevas. Se integraron 30 unidades de modelo reciente a las líneas 3, 7, 8, 10 y 17. Además, inició operaciones la línea 9 con 11 camiones operados por el gobierno municipal de Cajeme, en coordinación con el Gobierno del Estado.

En Guaymas, Navojoa, Nogales y San Luis Río Colorado también mejoraron las condiciones de conectividad al incorporarse 40 unidades nuevas. En Hermosillo, se reforzó el servicio de transporte urbano con 49 autobuses, entre los que se encuentran las primeras tres unidades eléctricas, sentando así las bases para una movilidad más sostenible.

Durante el primer trimestre de 2026, se tiene prevista la incorporación de 50 nuevas unidades: 21 unidades para Hermosillo, 10 unidades para Cajeme, 10 unidades para Nogales y 9 unidades para Navojoa.