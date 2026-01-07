CFE fortalecerá infraestructura eléctrica en Nuevo Laredo; inicia proceso de licitación

Ciudad Victoria Tamaulipas.- Como parte del compromiso estratégico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para modernizar la red eléctrica nacional, se anunció el inicio del proceso de licitación para obras de infraestructura eléctrica en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo.

El subsecretario de Electricidad y Energías Renovables de la SEDENER, Roberto Manuel Rendón, indicó que esto parte del Programa de Obras 2026, el cual tiene como objetivo principal robustecer el soporte de tensión y garantizar un suministro eléctrico de alta calidad, respondiendo al crecimiento de la demanda industrial y residencial en esta frontera estratégica.

Los proyectos a licitación son:

Ampliación SE Nuevo Laredo STATCOM: Consiste en la integración de un Compensador Estático de Var (STATCOM) de última generación, el cual permite una regulación dinámica y ultrarrápida del voltaje, eliminando variaciones y estabilizando el flujo eléctrico ante cualquier fluctuación en la red.

Ampliación SE Falcón: Esta obra reforzará la capacidad operativa de la subestación mediante la instalación de un nuevo banco de capacitores de 18 MVAr, optimizando el factor de potencia y mejorando la eficiencia en la distribución de energía.

Roberto Manuel Rendón, dijo que estas acciones buscan no solo prevenir interrupciones, sino elevar los estándares de confiabilidad para el sector productivo y las familias de Nuevo Laredo.