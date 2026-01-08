Van por 60 mil Viviendas del Bienestar en Sonora

El Gobierno de México y el Gobierno de Sonora acordaron impulsar la construcción de 60 mil Viviendas del Bienestar en la entidad, como parte de la estrategia nacional para garantizar el acceso a vivienda digna y atender el rezago habitacional en el país.

El anuncio se realizó tras una reunión de trabajo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, en la que se establecieron los lineamientos de coordinación entre la federación y el estado para la ejecución del programa.

De acuerdo con lo informado, el plan contempla el desarrollo de vivienda social dirigida principalmente a familias de bajos ingresos, con prioridad en zonas con mayor demanda habitacional y acceso a servicios básicos, en coordinación con instancias federales y estatales del sector.

Las autoridades señalaron que este proyecto forma parte del nuevo enfoque de política pública en materia de vivienda, orientado a garantizar el derecho constitucional a un hogar digno, fortalecer el bienestar social y detonar desarrollo urbano ordenado en las entidades.

El Gobierno de Sonora indicó que acompañará la implementación del programa mediante la facilitación de suelo, gestión institucional y coordinación con municipios, a fin de asegurar el avance de las obras conforme al calendario establecido.