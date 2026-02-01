Impulsan Sheinbaum y Durazo inversión de 130 mil millones para expansión del Puerto de Guaymas en alianza con Amigo LNG

Guaymas, Sonora; 1 de febrero de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezaron una gira de trabajo por Guaymas y San Carlos, donde anunciaron la expansión del Puerto de Guaymas con una inversión de 130 mil millones de pesos y consolidaron el avance del primer Sistema Arrecifal Artificial Sonorense (SAAS) en el país con el hundimiento del ex buque Patrulla Costera “Cabo Corriente”.

Amigo LNG es un proyecto de gas natural que prevé iniciar las actividades de inicio de obra en marzo de 2026, sentando las bases para la expansión por etapas de la terminal de GNL de Guaymas y consolidando a Guaymas como un polo estratégico para la seguridad energética de largo plazo de México.

En Guaymas, proyecto contempla una inversión privada estimada en 130 mil millones de pesos, con el objetivo de convertirlo en el principal centro logístico del noroeste y relanzar la economía regional.

Como parte de este plan, se informó sobre la construcción y operación de una terminal de gas natural licuado en el parque industrial Rodolfo Sánchez Taboada, con una superficie marítima de 36 hectáreas y capacidad de 7.8 millones de toneladas anuales, destinada a abastecer mercados internacionales como India, Japón e Indonesia, así como puertos del Pacífico mexicano. Su inicio de operaciones está previsto para 2028.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que todos los permisos para la construcción de la planta de licuefacción serán autorizados en el siguiente mes.

“Nos comprometimos a que los permisos salgan en un mes para iniciar la construcción. Se resolvió cómo llega el gas natural, lo que permitirá no solo exportar a Asia, sino fortalecer el cabotaje hacia el sur”, destacó.

El gobernador Alfonso Durazo destacó que la recuperación del Puerto de Guaymas forma parte del Plan Sonora de Energías Sostenibles, orientado a impulsar una economía descarbonizada y fortalecer la infraestructura logística del país.

“La transformación del puerto nace de una visión integral del Plan Sonora, que busca convertirlo en un polo de desarrollo con potencial propio y sustentable”, subrayó.

Posteriormente, en San Carlos, la presidenta y el gobernador encabezaron el hundimiento del ex buque Patrulla Costera “Cabo Corriente”, con lo que se consolidó el Sistema Arrecifal Artificial Sonorense (SAAS) como el primero de su tipo en el país y un modelo nacional e internacional de turismo sustentable y conservación ambiental.

Con esta acción, Sonora integra cinco buques y 10 artefactos navales al sistema arrecifal, ubicado en las faldas del Cerro Tetakawi, con un avance superior al 70 por ciento, destinado a la creación de hábitat marino, refugio de especies y fortalecimiento de la biodiversidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el proyecto refleja una visión de desarrollo que armoniza el crecimiento económico con la protección de los ecosistemas marinos y el bienestar social.

Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo señaló que el SAAS es una de las principales apuestas de su administración para posicionar a Sonora como referente internacional en turismo sustentable y generar nuevas oportunidades económicas para las comunidades costeras.

Durante la gira estuvieron presentes Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina; Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía; Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Cuitláhuac García Jiménez, director general de Cenagas; y Muthu Chezhian, CEO de Amigo LNG, entre otros funcionarios.