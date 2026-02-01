Sheinbaum y Durazo saldan deuda histórica; entregan carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes

BAVISPE, Sonora.- Después de más de 90 años de espera, la ampliación y modernización de la carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes deja de ser una promesa para convertirse en una realidad histórica, resultado de la visión social, la promoción económica estratégica y la gestión firme del gobernador Alfonso Durazo Montaño y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.



El mandatario sonorense enfatizó que con una inversión histórica de mil 822 millones de pesos, esta obra estratégica marca un antes y un después para la región serrana de Sonora, al romper el aislamiento que por generaciones limitó el desarrollo económico, social y productivo de sus comunidades, beneficiando de manera directa a más de 115 mil habitantes de Sonora y Chihuahua.



"Nuestra presidenta tiene el gran mérito de haber dado continuidad a los compromisos de la Cuarta Transformación y a 10 meses de su visita a este lugar, estamos diciéndoles a ustedes: misión cumplida. Esta carretera se inscribe en un momento clave para nuestro estado y para el país; un momento de incertidumbre y reacomodos históricos a nivel mundial", subrayó el jefe del Ejecutivo estatal.



Con el reconocimiento y agradecimiento de las comunidades serranas aún resonando, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la ampliación y modernización de la carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes es una muestra clara de que cuando el gobierno cumple, se fortalece la relación con el pueblo.



"Nos comprometimos a hacer esta carretera, no hay nada que sea más felicidad para la relación de pueblo-gobierno. Así que hoy venimos a decir que cumplimos con ustedes, es una realidad esta carretera", expresó.



Impulsada como una prioridad por el mandatario sonorense, la ampliación y modernización de esta vía no solo reduce hasta en 95 minutos los tiempos de traslado, sino que mejora sustancialmente la seguridad vial, la movilidad regional y el acceso a servicios, al tiempo que fortalece la integración económica entre ambas entidades.



La obra contempla la intervención de 134 kilómetros de carretera, así como la construcción de dos puentes estratégicos, uno de 122 metros y otro de 62 metros de longitud, además de trabajos de terracería, excavación, infraestructura hidráulica, drenaje y preparación de base para pavimentación, utilizando materiales especializados que garantizan durabilidad y resistencia en una zona de alta complejidad geográfica.



Más allá de su dimensión técnica, esta carretera representa un impulso directo al desarrollo turístico, productivo y logístico de la sierra, elevando la competitividad regional y facilitando el intercambio comercial entre Sonora y Chihuahua, en una ruta clave para habitantes, visitantes y transportistas.



La relevancia de esta obra cobra mayor significado al considerar su profundo contexto histórico. La primera gestión formal para su construcción data de 1933, cuando ciudadanos solicitaron la carretera al entonces gobierno estatal. La respuesta fue la falta de recursos y un fondo comunitario simbólico de 500 pesos que, con el paso de las décadas, desapareció sin que la obra se concretara.



Hoy, gracias a los gobiernos de la Cuarta Transformación, tras una transición histórica con enfoque social y de bienestar, el proyecto fue retomado y consolidado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y fortalecido por la presidenta Claudia Sheinbaum, en coordinación con el Gobierno de Sonora.



La carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes no solo conecta territorios; conecta historias, oportunidades y justicia social para las comunidades, resume el espíritu de una obra que saldó una deuda histórica y confirma que, con liderazgo y visión social, el desarrollo sí llega a todos los rincones del estado.