Durazo y Sheinbaum entregan primeras casas del Bienestar en Sonora; meta de vivienda crece a 65 mil

El acceso a una vivienda adecuada y segura es una realidad en Sonora, con la entrega de las primeras casas en Cajeme, a un año de arrancar el programa, el gobernador Alfonso Durazo Montaño y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cumplen su compromiso con la adquisición de una vivienda adecuada como un derecho y no más como un privilegio.

En el evento de entrega de las primeras casas, que se llevó a cabo durante un enlace en vivo a la Conferencia Matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el mandatario estatal resaltó que la meta en Sonora del Programa de Nacional de Vivienda para el Bienestar, incrementó de 34 mil casas a 65 mil para el final de la presente administración federal, gracias al compromiso del Gobierno de México con los sonorenses y a la voluntad del Gobierno de Sonora para entregar la totalidad del terreno requerido para la construcción de los complejos habitacionales.

Acompañado por Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Rodrigo Chávez Contreras, director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Javier Lamarque Cano, presidente municipal de Cajeme y Fernando Rojo de la Vega, secretario de Bienestar en Sonora, el gobernador Durazo expuso los avances que este programa tiene en Sonora, como entidad pionera al ser de los primeros estados en poner a disposición toda la tierra para iniciar el proyecto.

En esta ocasión se entregaron las primeras viviendas del desarrollo habitacional “Jo’ara”, que significa Casa Grande en lengua yaqui, y se ubica en la colonia Maximiliano R. López, en Cajeme. Este conjunto contempla 302 viviendas, de las cuales 228 son casas familiares de 63 metros cuadrados con tres recámaras, y 74 prototipo de 47 metros cuadrados con dos habitaciones, mismas que están dirigidas a jóvenes que estudian y trabajan.

“Quiero decirles que cuando inicié mi gobierno asumí el programa de vivienda como una prioridad. Pero materializarlo requiere muchísimo dinero. Y es hasta la llegada al gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que este programa empieza a convertirse en realidad. Quiero decirles que este predio fue el primero que inició a nivel nacional. Aquí pusimos la primera piedra del primer proyecto de vivienda de la Comisión Nacional de Vivienda, pero quiero presumirles también que Sonora fue el estado que cumplió primero con la entrega de toda la tierra requerida para la construcción de vivienda. Fuimos los primeros”, indicó.

Actualmente en Sonora se registra un avance de 16 mil 432 viviendas en proceso de construcción, con una meta de escrituración a través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) de 30 mil documentos.

Edna Elena Vega Rangel, titular de la Sedatu, mencionó que en el caso de Conavi, las viviendas son para población no derechohabiente con ingresos entre uno y dos salarios mínimos, permitiendo que ciudadanas y ciudadanos que antes les resultada imposible acceder a un patrimonio, ahora puedan tener una casa con esquema de financiamiento recuperable a tasa cero, a pagar en 20 a 30 años, con mensualidades aproximadas de mil 800 pesos.

Rodrigo Chávez Contreras, director general de Conavi, mencionó que actualmente se presentan avances en los municipios de Agua Prieta, Álamos, Cajeme, Hermosillo, Nogales, y Puerto Peñasco.