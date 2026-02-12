Exhortan autoridades de Salud a vacunarse contra el sarampiÃ³n; en anÃ¡lisis probable caso

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Ante el comunicado emitido por una instituciÃ³n educativa de Reynosa, sobre un presunto caso de sarampiÃ³n en una menor de 9 aÃ±os, la SecretarÃ­a de Salud activÃ³ de manera inmediata el protocolo de vigilancia epidemiolÃ³gica.

El secretario de Salud de Tamaulipas, Vicente Joel HernÃ¡ndez Navarro, informÃ³ que el caso fue notificado tras un diagnÃ³stico clÃ­nico inicial en consulta privada, por lo que se esperan los resultados de los estudios de laboratorio realizados.

De acuerdo a la evaluaciÃ³n inicial, a cargo del personal especializado se determinÃ³ que la paciente no cumple con la definiciÃ³n operacional de caso probable de sarampiÃ³n, conforme a los lineamientos nacionales vigentes

La menor no presenta los criterios clÃ­nicos completos compatibles con sarampiÃ³n: no cuenta con antecedentes recientes de viaje ni contacto con personas provenientes de otras entidades, ademÃ¡s de que los contactos cercanos permanecen asintomÃ¡ticos.

ExplicÃ³ que el sistema de vigilancia epidemiolÃ³gica en Tamaulipas opera bajo un esquema de detecciÃ³n temprana, notificaciÃ³n inmediata y confirmaciÃ³n por laboratorio, lo que garantiza decisiones basadas en evidencia cientÃ­fica.

AgregÃ³ que se reforzarÃ¡n las acciones de capacitaciÃ³n continua dirigidas al personal mÃ©dico en el diagnÃ³stico diferencial de enfermedades febriles exantemÃ¡ticas, en el uso adecuado de la definiciÃ³n operacional y en el cumplimiento del proceso de notificaciÃ³n obligatoria.

Por Ãºltimo, exhortÃ³ a la poblaciÃ³n a revisar su esquema de vacunaciÃ³n y acudir a su unidad de salud ante la presencia de fiebre acompaÃ±ada de exantema.