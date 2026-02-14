Durazo consolida a Sonora como líder en producción de uva de mesa

- El mandatario estatal reconoció que Sonora mantiene alrededor de 16 mil hectáreas de uva de mesa, con estabilidad productiva y rendimientos de hasta 18 toneladas por hectárea, consolidando cinco años de crecimiento sostenido.



- La uva sonorense se exporta a Estados Unidos, Canadá, Asia y Europa, con más de nueve variedades que diversifican mercados y fortalecen la competitividad internacional del estado.



Hermosillo, Sonora; 14 de febrero de 2026.- Como resultado de la visión estratégica del gobernador Alfonso Durazo Montaño, Sonora se posiciona como líder nacional en la producción de uva de mesa, fortaleciendo su competitividad agrícola, su presencia en mercados internacionales y la estabilidad productiva del sector.



Durante el 4to Simposio Internacional de la Vid, el mandatario sonorense destacó que el estado mantiene alrededor de 16 mil hectáreas de uva de mesa con estabilidad productiva en los últimos cinco años, reflejo de una estrategia integral que prioriza la modernización agrícola, el uso eficiente del agua y la innovación tecnológica en el cultivo.



“Históricamente la vid ha estado asociada a la cultura y al desarrollo de los pueblos y su avance en la cultura y la economía de los pueblos, ha sido producto de la innovación, consecuentemente es imprescindible seguir evolucionando, avanzando en el conocimiento de este extraordinario producto, que en el caso de Sonora representa una de las vertientes fundamentales de su economía”, subrayó el jefe del Ejecutivo estatal.



En 2024 se registraron 20 mil 478 hectáreas sembradas y una producción de 324 mil 977 toneladas, con un valor superior a los 10 mil 620 millones de pesos. Para 2025, el avance reporta más de 335 mil 950 toneladas, superando en más de 10 mil toneladas el ciclo anterior y manteniendo una tendencia al alza desde 2021.



El rendimiento promedio alcanza hasta 18 toneladas por hectárea, dependiendo de la variedad y el manejo agronómico, lo que posiciona a la uva como uno de los cultivos agrícolas más rentables y relevantes del estado. El precio por tonelada oscila entre 20 mil y 30 mil pesos, según calidad y mercado de destino.



Municipios como Hermosillo, Caborca y San Miguel de Horcasitas encabezan la producción estatal, consolidando corredores agrícolas estratégicos que fortalecen la economía regional y generan miles de empleos directos e indirectos.



La uva sonorense se comercializa principalmente en Estados Unidos, Canadá, Asia y Europa, en presentaciones estándar de 2 a 3 libras. Con más de nueve variedades producidas, entre ellas Perlette, Flame, Sugraone, Red Globe, Early Sweet, Summer Royal y Sweet Globe, Sonora diversifica su oferta y atiende distintos segmentos de consumo internacional.



Con políticas orientadas al fortalecimiento del sector primario, impulso a la innovación y acompañamiento a los productores, el gobernador Alfonso Durazo impulsa condiciones de estabilidad, infraestructura y calidad al sector productivo, reafirmando la posición del campo sonorense como pilar del desarrollo económico y proyección internacional del estado.

