Durazo posiciona al Puerto Guaymas en el centro de la agenda energética en alianza con EE. UU.

- Inversiones históricas en gas natural, infraestructura logística y energías sostenibles posicionan al estado como motor de desarrollo, competitividad y bienestar regional.

Hermosillo, Sonora; 15 de febrero de 2026.- Con visión estratégica, el gobernador Alfonso Durazo Montaño consolida a Sonora como pieza clave en la nueva dinámica económica México-Estados Unidos, a través de la expansión del Puerto de Guaymas con una inversión de 130 mil millones de pesos anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, impulsada por el Plan Sonora de Energías Sostenibles para la creación de un corredor energético y logístico.

En una serie de visitas al Puerto de Guaymas, el mandatario estatal sostuvo reuniones con el subsecretario del Departamento de Energía, Tommy Joyce y el cónsul Drew Hoster, con quienes acordó acelerar proyectos prioritarios, entre ellos la instalación de una planta de gas natural licuado con inversión estimada en 6 mil 800 millones de dólares, que permitirá reducir hasta en 30 por ciento el costo del combustible en la entidad. Asimismo, se proyecta un gasoducto de Hermosillo a Guaymas para conectar la cuenca de Texas con el Pacífico, reforzando la seguridad energética regional.

Como parte de esta estrategia, se instaló una mesa de trabajo permanente con el Departamento de Energía de Estados Unidos, fortaleciendo el diálogo bilateral y la cooperación como socios comerciales estratégicos. Este paso consolida un puente institucional que facilitará inversiones y ampliará el impacto económico regional.

El fortalecimiento logístico del puerto incluye infraestructura especializada para el manejo y exportación de vehículos y minerales estratégicos. Grupo México incrementará en 25 por ciento su capacidad de almacenamiento estático con la modernización de su bodega, mientras que la empresa Logística MILAC iniciará operaciones con capacidad de 55 mil toneladas para almacenamiento y movimiento de concentrados minerales, optimizando la movilidad portuaria.

El gobernador Durazo destacó que la modernización portuaria forma parte de un modelo más amplio: consolidar la región Sonora–Estados Unidos como un gran corredor de comercio, energía y logística con desarrollo y seguridad.

El Corredor Comercial Guaymas-Arizona, de más de 500 kilómetros, integra puerto, carreteras, ferrocarril, aeropuertos y polos industriales, con potencial para reducir costos logísticos hasta en 20 por ciento y fortalecer un intercambio que ya supera los 35 mil millones de dólares anuales.