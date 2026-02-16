Alfonso Durazo retira de las calles más de 900 armas y refuerza la seguridad en Sonora

Como resultado de acciones firmes de inteligencia interinstitucional para fortalecer la integridad de las y los sonorenses a través de la Mesa Estatal de Seguridad, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la ceremonia de destrucción de armamento y municiones a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En esta ocasión fueron destruidas 625 armas largas, 350 cortas, 4 mil 485 cargadores, y 212 mil 286 cartuchos, los cuales ya no podrán ser empleados por la delincuencia organizada para causar daño a la sociedad. Todo el armamento que fue destruido se aseguró durante operativos coordinados en distintos municipios de Sonora.

El gobernador Durazo Montaño mencionó que estas armas que salen de circulación eran utilizadas para llevar a cabo actividades ilícitas, mismas que anteriormente estaban en manos de criminales, por lo que, con este trabajo se da un paso firme hacia el debilitamiento de los grupos criminales que operan en el estado.

“Todas estas armas representan una parte del esfuerzo que hacen las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno que participamos en la Mesa Estatal de Seguridad Pública. Pero hablar de este número de armas 975, 212 mil cartuchos y más de 4 mil cargadores habla de un esfuerzo extraordinario”, indicó.

El mandatario estatal refrendó su compromiso para continuar con la cooperación con instituciones de todos los órdenes de gobierno para avanzar en el proceso de desarme de las organizaciones criminales.

Durante el evento de destrucción de armamento acompañaron al gobernador Durazo, José Manuel Guevara Castillo, comandante interino de la Cuarta Zona Militar; Juan Martín Aguilar Morales, comandante de la Segunda Región Naval; Rafael Acuña Griego, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Alejandra López Noriega, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado; Jaime Enrique Félix Jiménez, comandante de la 45 Zona Militar; Anastasio Santos Álvarez, coordinador estatal de la Guardia Nacional de Sonora; Braulio Martínez Navarrete, secretario de Seguridad Pública de Sonora; Eduardo Acuña Padilla, secretario del Ayuntamiento de Hermosillo; Alberto Flores Florián, jefe de Estado Mayor de la Región Aérea del Noroeste; y Francisco Sergio Méndez, delegado de la Fiscalía General de la República en Sonora.