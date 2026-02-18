Brand Studio
Firma AmÃ©rico convenio con secretario de EconomÃa para impulsar Polo de Desarrollo para el Bienestar
Ciudad de MÃ©xico.â€” El gobernador de Tamaulipas, AmÃ©rico Villarreal Anaya y el secretario de EconomÃa, Marcelo Ebrard CasaubÃ³n, firmaron un convenio de coordinaciÃ³n que permitirÃ¡ avanzar en el Polo de Desarrollo para el Bienestar de Altamira, un proyecto estratÃ©gico del Plan MÃ©xico impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Al continuar con sus actividades de trabajo en la Ciudad de MÃ©xico, este miÃ©rcoles, el gobernador del estado sostuvo una fructÃfera reuniÃ³n con el titular de EconomÃa, en la que tambiÃ©n se acordÃ³ impulsar proyectos estratÃ©gicos como el Puerto Interior de Ciudad Victoria y el Puerto Norte de Matamoros, piezas clave para potenciar la vocaciÃ³n logÃstica, industrial y comercial de Tamaulipas.
Villarreal Anaya destacÃ³ que, con estas acciones, Tamaulipas ha dado un paso firme para consolidar el desarrollo econÃ³mico estatal, con una visiÃ³n de prosperidad compartida.
AgregÃ³ que este acuerdo representa una ruta clara para atraer inversiÃ³n productiva, generar empleos mejor pagados y fortalecer las cadenas de valor en el sur de la entidad. AdemÃ¡s, permitirÃ¡ reforzar la coordinaciÃ³n entre la SecretarÃa de EconomÃa estatal y federal, como se ha hecho en las mesas de trabajo del T-MEC, en el ComitÃ© de PromociÃ³n de Inversiones y en proyectos de desarrollo sostenible.
En la reuniÃ³n de trabajo acompaÃ±aron al gobernador la secretaria de EconomÃa, Ninfa CantÃº DeÃ¡ndar; el secretario de Finanzas, Carlos IrÃ¡n RamÃrez GonzÃ¡lez, y el director del Puerto del Norte de Matamoros, Gustavo GuzmÃ¡n FernÃ¡ndez.