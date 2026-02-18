Relanza Gobernador Durazo nueva etapa de Telemax con estreno de “Tierra y Lucha: Machi López”

Como parte del compromiso por fortalecer la memoria histórica y la identidad cultural de Sonora, el gobernador Alfonso Durazo Montaño impulsa una nueva etapa en la televisora pública estatal con el estreno de la miniserie documental “Tierra y Lucha: Machi López”, producción original de Telemax.

El mandatario estatal reiteró la importancia de contar las historias de los personajes y sucesos que han forjado nuestra identidad como sociedad. En respuesta a esta visión, Telemax, bajo la titularidad de Patricia Ureña, asume con responsabilidad histórica la tarea de generar contenidos de alto valor social, cultural e histórico para las y los sonorenses.

“Que esta serie fortalezca nuestra identidad histórica, que nos permita examinar nuestros valores políticos y que reafirme nuestro compromiso con la justicia social y un bienestar compartido entre las y los sonorenses”, destacó el gobernador Durazo.

Durante la presentación, Ana María López Rodríguez destacó que, para ella y su familia, este documental en memoria de su padre representa una gran aportación histórica porque da a conocer su vida, lucha y la raíz de una parte del pueblo de Sonora.

“Esa es la esencia, la raíz de lucha de Machi López, entregar sus conocimientos, entregar su pensamiento, entregar su trabajo, no para beneficio personal, que nunca lo tuvo, sino construir y aquí radica la importancia de este documental, construir un Sonora justo, un Sonora democrático, un Sonora plural y que existiera la justicia”, comentó.

La miniserie se estrenará el sábado 21 de febrero a las 20:00 horas, con retransmisiones los sábados 28 de febrero y 7 de marzo a través de la señal de Telemax. Esta obra documental aborda la vida y legado de Machi López, figura clave en la historia social y política de Sonora, vinculada a los movimientos de lucha agraria y organización campesina del siglo XX. Su nombre está asociado a la defensa de la tierra, la justicia social y la organización comunitaria en momentos determinantes para el estado.

Tierra y Lucha: Machi López es una producción realizada en colaboración con la casa productora sonorense DVL, bajo la producción de Alejandro Mendívil y la dirección del joven cineasta hermosillense Luis Pablos.

La investigación estuvo a cargo de la periodista Paty Godoy, con la participación de un amplio equipo integrado por talento sonorense, así como investigadores e historiadores de reconocido prestigio en la entidad.

Más allá de los hechos históricos, Machi López se consolidó como símbolo de resistencia y dignidad para diversas comunidades, dejando un legado que forma parte de la memoria colectiva y del proceso de construcción de la identidad social sonorense.

Con el lanzamiento de esta producción, se crea Telemax Documentales, nueva línea enfocada en contenidos históricos, sociales y culturales, siendo Tierra y Lucha: Machi López el primer proyecto bajo este sello.