Durazo y Sheinbaum suman a Sonora al plan de vacunación contra el Sarampión

Con un firme llamado a la prevención y al cuidado colectivo, el gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció la incorporación de Sonora al Programa Nacional de Reforzamiento Inmunológico impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, estrategia que busca contener el resurgimiento del sarampión en diversas regiones del país y proteger a las familias sonorenses mediante la vacunación oportuna.

El mandatario estatal destacó que la coordinación entre autoridades de salud y ciudadanía ha sido clave para mantener bajo control enfermedades prevenibles, por lo que exhortó a la población a revisar su esquema de vacunación y acudir a su unidad médica ante cualquier síntoma. Subrayó que la detección temprana y la participación comunitaria son determinantes para evitar brotes y preservar el bienestar colectivo.

“Contamos con la herramienta preventiva más importante: la vacuna contra el sarampión, es segura, eficaz y completamente gratuita y, lo más importante, está disponible en todos los centros de salud del estado. Además, hay brigadas de vacunación que estarán recorriendo localidades prioritarias para acercar la vacuna a las zonas de mayor riesgo”, subrayó el jefe del Ejecutivo estatal.

El jefe del Ejecutivo estatal precisó que la vacuna debe aplicarse a niñas y niños desde los seis meses de edad, así como a adolescentes y adultos jóvenes hasta los 49 años que no cuenten con al menos dos dosis. Quienes ya recibieron una, añadió, deben completar el esquema; mientras que para personas de 50 años o más la vacunación no está indicada.

El gobernador Alfonso Durazo reiteró que la salud es una responsabilidad compartida y convocó a la población a sumarse a esta estrategia nacional para mantener a Sonora libre de brotes mayores y fortalecer la protección comunitaria.