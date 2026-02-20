Gobernador Durazo avanza cumplimiento de Plan de Justicia Yaqui con acciones firmes en salud, agua y territorio

-El gobernador Alfonso Durazo encabezó una mesa de seguimiento con autoridades tradicionales Yaquis para evaluar avances en territorio, agua, salud, desarrollo y educación.

-Se refrenda el compromiso de saldar una deuda histórica mediante acciones concretas con enfoque de justicia, autonomía y resultados.

Hermosillo, Sonora; 19 de febrero de 2026.- Con liderazgo firme, visión de justicia social y diálogo directo con las autoridades tradicionales, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó una mesa de trabajo para evaluar los avances del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, reafirmando su compromiso de transformar en resultados concretos una deuda histórica con los pueblos originarios.

Durante la reunión de seguimiento, el mandatario estatal subrayó que la implementación integral del Plan se ha enfocado en la restitución de tierras, el reconocimiento del derecho al agua, el fortalecimiento de los servicios de salud, el impulso al desarrollo social y el respeto pleno a la autonomía del Pueblo Yaqui, pilares que, dijo, solo pueden consolidarse mediante cohesión y trabajo conjunto.

En ese sentido, el gobernador convocó a mantener la unidad como motor de transformación y continuidad del proyecto.

“Unidad, porque la unidad se traduce en fortaleza política y la necesitamos para continuar avanzando en el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui. Ustedes saben los avances que hemos tenido ahí, empezó a pagarse una deuda histórica, pero estamos muy lejos de llegar a cómo deberíamos estar en este momento”, enfatizó el gobernador Durazo Montaño.

El encuentro permitió realizar una revisión puntual de compromisos en ejes prioritarios como territorio, acceso al agua, desarrollo productivo, atención médica y otorgamiento de becas educativas, consolidando una agenda de trabajo clara para 2026.

Con estas acciones, el gobernador Alfonso Durazo refrenda que el Gobierno de Sonora mantiene una política pública con enfoque de justicia, respeto y resultados, orientada a garantizar derechos y dignidad al Pueblo Yaqui.

A la reunión asistieron Fernando Rojo de la Vega, secretario de Bienestar; José Luis Alomía Zegarra, secretario de Salud; Celida López, titular de Sagarhpa; Iván Ramos Méndez, director de Derechos Indígenas; Ariel Monge, encargado de despacho de la Comisión Estatal del Agua; y Martín Vélez de la Rocha, coordinador de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora.

De igual forma, participaron autoridades tradicionales yaquis que fueron nombradas para este año.