Llega crucero a Puerto de Guaymas: Alfonso Durazo posiciona a Sonora en rutas internacionales de cruceros

La llegada del crucero forma parte de la estrategia impulsada por el gobernador Alfonso Durazo para detonar el potencial turístico del estado mediante la expansión y modernización del Puerto de Guaymas.



Con más de dos mil 700 pasajeros a bordo, la embarcación generó derrama económica y proyectó a Sonora como destino competitivo en el turismo marítimo internacional.

Guaymas, Sonora; 21 de febrero de 2026.- Como resultado de la estrategia integral de desarrollo turístico y la expansión del Puerto de Guaymas impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, Sonora continúa posicionándose en rutas marítimas internacionales con la llegada del crucero “Zuiderdam”, operado por la naviera Holland America Line, con dos mil 700 pasajeros a bordo.



El arribo de esta embarcación, desde San Diego, California, confirma el potencial del estado para consolidarse como destino turístico de clase mundial, luego de las acciones emprendidas por el mandatario estatal para modernizar la infraestructura portuaria, fortalecer la conectividad y detonar nuevas oportunidades económicas en la región.



La nave, de 291 metros de eslora y 32 metros de manga, permaneció cerca de ocho horas en el puerto, periodo en el que las y los visitantes recorrieron diversos atractivos de Guaymas y sus alrededores, impulsando el comercio local, los servicios turísticos y la promoción cultural del estado.



El gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó que el fortalecimiento del Puerto de Guaymas forma parte de una visión estratégica para convertir a Sonora en un polo de desarrollo logístico, comercial y turístico, capaz de atraer inversiones y visitantes internacionales.



“Con la expansión del puerto y la coordinación entre los distintos sectores, estamos abriendo a Sonora al mundo. La llegada de cruceros como este es reflejo del trabajo realizado para posicionar a nuestro estado como un destino competitivo y seguro para el turismo internacional”, expresó.



El titular del Ejecutivo estatal señaló que, gracias al trabajo conjunto con autoridades portuarias y la iniciativa privada, se prevé la llegada de otro crucero en diciembre de este año.



Con estas acciones, el Gobierno de Sonora reafirma su compromiso de impulsar el turismo marítimo como motor de desarrollo económico regional, fortaleciendo la cadena de valor del sector y proyectando a la entidad como un referente turístico del noroeste de México.