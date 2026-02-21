Reporta Gobernador Durazo 35% de avance en construcción del Hospital del IMSS en San Luis Río Colorado

- El mandatario estatal informó sobre el avance del 35 por ciento que registra la construcción del nuevo Hospital General del IMSS en San Luis Río Colorado, para beneficio de más de 128 mil derechohabientes de la región fronteriza.

- Este proyecto hospitalario se ejecuta con una inversión de 3 mil 870 millones 568 mil 433 pesos y tendrá una capacidad de 120 camas censables y 22 especialidades para atender a la población.

Hermosillo, Sonora; 20 de febrero de 2026.- El nuevo Hospital General de Zona del IMSS en San Luis Río Colorado registra un avance del 35 por ciento, cuya obra representa un compromiso conjunto del gobernador Alfonso Durazo Montaño y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de garantizar un servicio de salud de primer nivel en la región fronteriza para 128 mil derechohabientes y sustituir la infraestructura hospitalaria con la que se cuenta actualmente por las condiciones de antigüedad que presenta.

El mandatario estatal detalló que los trabajos de construcción a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional avanzan en tiempo y forma con el firme compromiso de hacer entrega de estas nuevas instalaciones durante la primera mitad del 2027, que sustituirán al actual Hospital General de Subzona No. 12. En esa obra se ejecuta una inversión de 3 mil 870 millones 568 mil 433 pesos y tendrá una capacidad de 120 camas censables y 22 especialidades para atender a la población.

“Nos da mucho gusto informar sobre el avance que está teniendo el nuevo hospital en San Luis, será una infraestructura de primer nivel que dará mayor cobertura de atención a la salud a toda la región fronteriza. Adicional a este hospital, se fortalece la infraestructura de salud con cinco nuevos hospitales en Hermosillo, Guaymas, Vícam, Navojoa y Etchojoa, con una inversión superior a los 40 mil millones de pesos”, expresó el gobernador.

Este hospital en San Luis Río Colorado contará con cinco quirófanos generales, uno de tococirugía, uno de cirugía ambulatoria, una sala de expulsión, dos salas de endoscopias, servicios de urgencias, imagenología, laboratorio clínico, puesto de sangrado, anatomía patológica, servicio de medicina física y rehabilitación, así como 14.5 consultorios de especialidades.

Durazo Montaño explicó que se cuenta con una superficie de construcción de 35 mil metros cuadrados, y que cuando entre en funcionamiento beneficiará a 128 mil derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Además, adelantó que uno de dimensiones similares se tiene contemplado para edificarse en el municipio de Guaymas.

Actualmente, se continúa con trabajos de instalaciones sanitarias, acabado en muros interiores, instalaciones con tubería, líneas de succión hacia equipos de bombeo de sistemas de agua fría; habilitado de acero de capa de compresión de entrepiso de planta baja, así como con la colocación de tubería para bajantes pluviales, entre otras obras.