Alfonso Durazo fortalece al sector agrícola con obra estratégica en la carretera Hermosillo-Kino

-El inicio de la ampliación a cuatro carriles de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, por parte del gobernador Alfonso Durazo beneficia al sector agrícola de la región de La Costa, potenciando la economía de la actividad productiva con reducción de costos y tiempos de transportación de productos agrícolas de exportación.

-La obra mejorará las condiciones de traslado y disminuirá riesgos en temporadas de alta movilidad, beneficiando directamente a trabajadores y comunidades rurales.

Hermosillo, Sonora; 22 de febrero de 2026. – Con una visión estratégica orientada al fortalecimiento del desarrollo económico y productivo del estado, el gobernador Alfonso Durazo Montaño avanza en la ampliación a cuatro carriles de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, una obra transcendental que recientemente dio inicio y que detonará la competitividad agrícola, logística y turística de la región.

El mandatario estatal señaló que esta vialidad conecta directamente con el Distrito de Riego 051 Costa de Hermosillo, una de las zonas agrícolas más relevantes y tecnificadas de Sonora, donde se concentran mil 613 unidades de producción agropecuaria, mil 336 usuarios del distrito y un promedio de 365 productores activos, en una superficie recargable de 46 mil hectáreas.

Entre los principales cultivos estratégicos de esta región destacan la nuez, la uva de mesa, la naranja, el trigo, el garbanzo y la sandía, productos de exportación que demandan una logística eficiente para su comercialización y traslado a mercados internacionales.

“En los márgenes de esta carretera están campos productores, campos agropecuarios importantísimos para la economía de Sonora. El valle que se encuentra aquí, la zona agropecuaria ubicada en el Poblado Miguel Alemán, es fundamental para la economía del estado, particularmente para la economía de exportación, pero es una fuente de empleos imprescindible particularmente para las, los habitantes de Miguel Alemán”, expresó el mandatario estatal.

Durante los periodos de mayor actividad agrícola, siembras de octubre a febrero y cosechas de mayo a agosto, así como de septiembre a diciembre, se incrementa considerablemente el tránsito de jornaleros, insumos y transporte de cosechas. En temporadas pico, entre 500 y 600 jornaleros agrícolas se movilizan diariamente en la zona, además de un alto flujo de transporte de carga.

La ampliación a cuatro carriles generará beneficios directos para el sector productivo que representan parte importante de la economía de la región, tales como reducción en tiempos de traslado de trabajadores, insumos y cosechas; mayor eficiencia en la salida de productos hacia centros de acopio, empaque y mercados.

Así como disminución de costos logísticos y menor desgaste vehicular; reducción del riesgo de accidentes en temporadas de alta movilidad; mejores condiciones de traslado para jornaleros y habitantes de comunidades rurales; mayor competitividad de una región que concentra más de 46 mil hectáreas productivas; y certidumbre operativa para productores en los picos del ciclo agrícola.