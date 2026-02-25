Bienestar en Tamaulipas es constante y sostenido

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-En Tamaulipas, el bienestar se entiende como un proceso de construcción constante y sostenido para mejorar la calidad de vida de las familias, a través de un trabajo colaborativo impulsado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, mediante el cual, hoy el estado se encuentra por debajo de la media nacional en los indicadores que miden la pobreza, especialmente la pobreza extrema, la cual se redujo en un 50 por ciento en los años 2022-2024, señaló Silvia Casas González, secretaria de Bienestar Social.

En la rueda de prensa sobre la política social que se desarrolla en Tamaulipas que ofreció el gobernador Américo Villarreal Anaya, y a la que acudió la titular de la SEBIEN y las y los directores de los Organismos Públicos Descentralizados que la componen, ITCA, INDE e Instituto de las Mujeres, Casas González señaló que a través de un gobierno con visión integral de desarrollo en todas sus vertientes, se hace posible abatir el rezago y la marginación, especialmente cuando la política social que se impulsa, tiene en el centro al ser humano.

En el Salón Independencia de Palacio de Gobierno, mostró asimismo las gráficas que respaldan los datos del avance que presenta la política social que se desarrolla en Tamaulipas, así como los diversos programas de la SEBIEN y sus avances, y enfatizó su reconocimiento a las dependencias que participan conjuntamente en materia de política social.

En pobreza extrema, dijo que se pasó de 2.9 por ciento a 1.5 por ciento, que se ubica como la reducción más importante de los últimos cinco años. En ese lapso el estado pasó de ocupar el lugar 22 al sitio número 13 en la clasificación nacional de ese mismo indicador. El porcentaje más alto de pobreza extrema del país es de 27.4 por ciento y el más bajo es de 0.4 por ciento, mostró.

También subrayó que el trabajo que se desarrolla en Tamaulipas para la transformación y mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, se realiza en equipo para lograr en conjunto el bienestar social.

“Tenemos claro que no es tarea de una sola dependencia, es la suma de esfuerzos entre los diferentes órdenes de gobierno y la sociedad civil”, subrayó.

También comentó que el incremento histórico al salario mínimo que proviene del Gobierno de la Transformación, y que, sumado a las garantías que se han dado en materia de derechos sociales de las personas, es posible avanzar en las tareas y retos que representa la política social.

En este contexto detalló el conjunto de las demandas sociales que se atienden, tales como la educación, la salud, la seguridad, la vivienda, los servicios básicos, y, primordialmente la alimentación, así como el contexto territorial donde se incluyen factores como la cohesión social y la accesibilidad.

“En casi cuatro años de esta administración, el gobierno de la transformación traduce sus acciones en alimentación, en infraestructura social, en vivienda y en servicios dignos y lo más sobresaliente, es que la ayuda llega directamente a quien lo necesita”, recalcó.

En este marco, destacó el respaldo y disposición de la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo; así también agradeció al gobernador Américo Villarreal Anaya y a la Dra. María de Villarreal, presidenta del DIF estatal, quienes dijo, con visión, con humanismo, y con un gran amor por Tamaulipas, encabezan la política social del estado.