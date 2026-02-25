Durazo amplía el Premio Estatal de la Juventud: más jóvenes reconocidos y premio de 200 mil pesos

En el marco de la entrega del Premio Estatal de la Juventud 2025, el gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció el incremento a 200 mil pesos del galardón que será otorgado el próximo año a jóvenes sonorenses, como reconocimiento a su talento y esfuerzo, además se premiará también a los segundos y terceros lugares, consolidándose como el máximo premio otorgado en el país.

El mandatario estatal, en esta edición entregó el Premio Estatal de la Juventud 2025 de 120 mil pesos a 48 jóvenes sonorenses que sobresalieron en sus proyectos para beneficio de la sociedad, galardón que se consolida como la principal cantera de talentos en Sonora.

Acompañado de Rebeca Valenzuela Álvarez, titular del Instituto Sonorense de la Juventud, el titular del Ejecutivo estatal destacó que el estímulo entregado a cada ganador representa el máximo galardón otorgado en su categoría a nivel nacional para distinguir a las juventudes, e impulsarlos a seguir esforzándose para construir una mejor sociedad, con ideas y proyectos que den rumbo hacia un estado próspero, con mayores oportunidades y desarrollo integral para ellos y sus familias.

“Quiero resaltar que hoy el Premio Estatal de la Juventud es el más grande de México, es el más incluyente, es el más equitativo, el de mayor impacto territorial, puesto que participan jóvenes de 54 municipios, y es el que reconoce con mayor amplitud las diversas actividades de las y los jóvenes sonorenses; reconoce causas sociales, innovación, cultura, deporte, ciencia, y liderazgo, es decir, cubre todo el abanico de su interés personal”, indicó.

Durante la ceremonia, el gobernador Alfonso Durazo Montaño recordó que desde el inicio de la actual administración se ha ido aumentando el monto económico otorgado, el cual pasó de 10 mil a 120 mil pesos, fortaleciendo el respaldo institucional al talento joven sonorense.

En esta edición se entregaron galardones en las categorías de logro académico, logro deportivo, protección animal, protección al medio ambiente, video un minuto por la prevención, aportación a la cultura política, la democracia y los derechos humanos; discapacidad e integración, fortalecimiento de las culturas indígenas, bandas de guerra, expresiones artísticas (músico, canto, teatro y danza escénica), grupos de baile, oratoria y debate, logro científico, tecnológico y social, trayectoria deportiva, compromiso social, líderes en medios digitales, arte urbano, dibujo y pintura; fotografía captura Sonora, e ingenio emprendedor.

El gobernador destacó que el Premio Estatal de la Juventud se posiciona como el galardón más importante en el país, con una bolsa total de 5 millones 760 mil pesos, al combinar reconocimiento público con un respaldo económico significativo que impulsa la continuidad de proyectos y trayectorias ejemplares.

Durante el evento estuvieron presentes Fernando Rojo de la Vega, secretario de Bienestar en Sonora; Rebeca Valenzuela Álvarez, titular del Instituto Sonorense de la Juventud; Froylán Gámez Gamboa, secretario de Educación; Celida López Cárdenas, secretaria de la Sagarhpa; Paulina Ocaña Encinas, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal y Eilan Alberto Miranda Valenzuela, en representación de las y los jóvenes de Sonora.