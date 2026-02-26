Durazo arranca cosecha de espárrago y consolida liderazgo agroexportador de Sonora

Con acciones que impulsan al campo y en respaldo a los productores agrícolas, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó el arranque oficial de la temporada de cosecha de espárrago ciclo 2025-2026 en Caborca, actividad estratégica que dinamiza la economía regional y fortalece la cadena agroexportadora del estado.

En Sonora se produce alrededor del 60 por ciento del espárrago a nivel nacional, posicionándose como el principal productor del país y referente en calidad, tecnificación y exportación. Durante el evento, el mandatario sonorense reconoció la labor de los más de 45 mil jornaleros que llegan de estados hermanos para participar en la cosecha, destacando que su esfuerzo se traduce en riqueza y desarrollo para la región.

"Gracias por el apoyo que nos dan para que esta zona del estado sea tan rica como hoy podemos presumir; su esfuerzo está traducido en esa riqueza", subrayó.

La secretaria de Sagarhpa, Celida López Cárdenas, informó que durante el ciclo 2024-2025 se registró una producción de 167 mil 988 toneladas, reflejo del esfuerzo de las y los productores sonorenses y del respaldo institucional para mantener la competitividad del sector.

El presidente municipal de Caborca, Abraham David Mier Nogales, agradeció el respaldo del Gobierno de Sonora y destacó la coordinación institucional que permite fortalecer la productividad agrícola del municipio.

Por su parte, el presidente de la Asociación Local de Productores de Frutas y Hortalizas de la Región de Caborca, Marcelo Vanegas, señaló que el municipio es el epicentro del espárrago en México y que durante la temporada de exportación se consolida como uno de los polos económicos más relevantes del estado, generando empleo y estabilidad para miles de familias.

Productores de la región también expresaron su reconocimiento al gobernador. Como Homero Vanegas, quien resaltó la importancia de la coordinación entre agricultores y gobierno.

"Siempre es una buena noticia tener la visita del gobernador, sobre todo aquí en la cosecha del espárrago, y el trabajo en conjunto con los agricultores y el gobierno, es algo fundamental", aseguró.

"Muy bien porque impulsa el campo para que haya más empleo para nosotros y que se den cuenta del trabajo que realizamos", comentó Manuel Contreras.

"Me doy cuenta que el gobernador está apoyando muy bien al campo y todo esto seguramente es para beneficio de todos; le damos las gracias al gobernador por eso, porque está apoyando mucho al campo", afirmó Tomás Jiménez.

Con estas acciones, el gobernador Alfonso Durazo Montaño refrenda su enfoque municipalista y su compromiso de llevar bienestar, inversión y servicios públicos a cada rincón del estado, priorizando a las comunidades históricamente alejadas de la atención institucional.

En el evento también estuvieron presentes la titular de Sagarhpa, Celida López Cárdenas, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, Juan Ochoa, así como productoras y productores de la región de la Perla del Desierto.