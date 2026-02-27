Presenta Consejo Estatal de Vacunación avance de aplicación en campañas intensivas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En la primera reunión mensual del Consejo Estatal de Vacunación (COEVA), se realizó la firma del acta de reinstalación de este grupo conformado por los representantes del Sector Salud, así como se presentaron los avances y coberturas de aplicación del Programa de Vacunación Universal en Tamaulipas.

En representación del secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, el director general de Políticas y Bienestar Poblacional, Gabriel de la Garza Garza, presidió la reunión en la que se presentó la cobertura del Programa Permanente de Vacunación al cierre del 2025; los avances de las campañas intensivas contra sarampión; virus del papiloma humano (VPH); y la campaña de Temporada Invernal que cubre COVID, influenza y neumococo.

En este encuentro, se destacó el beneficio que implica estar protegido a través de la vacunación, como lo ha sido la aplicación de la vacuna contra el sarampión, que ha permitido que en este año no se registren casos y que desde el 12 de febrero se ha intensificado para cubrir una meta de 578 mil dosis.

“El gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, tiene la capacidad técnica, operativa y humana para cumplir esta meta y la clave está en la suma de voluntades, en la corresponsabilidad institucional y en la firme convicción de que cada dosis aplicada es una oportunidad de prevenir esta enfermedad y salvar vidas”, destacó de la Garza Garza durante su participación.

Informó que desde el 12 de febrero a la fecha, se tiene un avance de casi el 27 por ciento de aplicación, y con este ritmo, se pretende cumplir la meta establecida a nivel nacional para seguir sin sarampión en Tamaulipas, aunado a ello señaló que solamente el día 25 de febrero, se aplicaron unas 16,800 dosis de vacuna contra este padecimiento.

En lo referente a la campaña intensiva contra el VPH, en este año se han aplicado 7,227 vacunas a población de 12 a 16 años que se mantenía como grupo de rezagados, lo que garantiza que esta población tiene una seguridad y protección de evitar el cáncer cervicouterino en su edad adulta.

Por su parte la Campaña de Temporada Invernal y que comprende el periodo intensivo de octubre de 2025 y concluye el próximo 2 de abril del 2026, se destaca que la aplicación de la vacuna de influenza tiene un avance de casi el 85 por ciento, mientras que la de COVID se han aplicado 142,703 vacunas y neumococo ha cubierto cerca del 65 por ciento de la población objetivo.

“Los datos presentados en esta reunión, nos permiten reconocer avances, pero también identificar brechas que debemos atender con oportunidad y determinación. El análisis técnico de hoy debe traducirse en acciones inmediatas en cada jurisdicción sanitaria, en cada unidad médica y en cada comunidad, ya que la vacunación no admite pausas ni relajamientos; requiere constancia, coordinación y liderazgo”, puntualizó el funcionario estatal, Gabriel de la Garza Garza.

A esta reunión del COEVA, asistió el coordinador Estatal de Servicios Públicos de Salud IMSS Bienestar, Marggid Antonio Rodríguez Avendaño; la directora general de Enfermería, Irma Barragán Alvarado; la directora general de Planeación y Desarrollo del Sector Salud, Loyda Ramírez López; el comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) Mario Alberto Rebolledo Urcádiz, así como el coordinador estatal del Servicio Nacional de Salud Pública, Raúl Ernesto Huidobro Guevara.