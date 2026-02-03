Gobernador Durazo concreta acuerdos para el Centro de Semiconductores Kutsari

Con acciones enfocadas en potenciar el desarrollo económico, a través del impulso de la tecnología, la atracción de inversiones y la consolidación de un Sonora con más oportunidades para las y los sonorenses, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó tres acuerdos para llevar a la entidad hacia un modelo de sustentabilidad moderno alineado al Plan Sonora de Energías Sostenibles.

Como parte de su agenda de proyectos clave, el mandatario estatal firmó un acuerdo para la creación del Centro de Investigación y Desarrollo en Semiconductores “Kutsari”, que operará en la Universidad de Sonora, alianza en la que participaron la rectora de la Universidad de Sonora, Dena María Camarena Gómez y el director general de InnovaBienestar de México, Edmundo Gutiérrez. Este nuevo sistema permitirá formar jóvenes con alta preparación, impulsar la investigación científica y abrir la puerta a empleos mejor pagados, colocando a Sonora en una industria de alto valor agregado para el futuro tecnológico del país.

“El objetivo central que nos convoca es formalizar la apertura del Centro Kutsari de Investigación y Desarrollo en Semiconductores en la Universidad de Sonora, un centro que no será únicamente un edificio o un laboratorio, será un epicentro para la innovación en nuestro estado. Un lugar donde las ideas se transformarán en soluciones y donde el talento sonorense encontrará las herramientas para posicionarnos en este sector a nivel global. Tengo la total confianza de que trabajando juntos el centro Kutsari traerá enormes beneficios no solo para Sonora, sino para todo nuestro país. El futuro no se espera, se construye, y el futuro de Sonora lo estamos construyendo aquí y ahora”, manifestó el gobernador Durazo.

Recordó que fue en febrero de 2025 cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que Sonora, sería uno de los estados elegidos para impulsar la industria de la electromovilidad y fortalecer la soberanía tecnológica de México, con el Centro Nacional de Diseño de Semiconductores “Kutsari”, al reconocer los beneficios del Plan Sonora que han convertido al estado en un eje estratégico para el desarrollo de tecnología avanzada en el país.

El acuerdo refrenda el compromiso institucional del Gobierno de Sonora con el desarrollo tecnológico, la atracción de inversiones y la integración del estado en industrias estratégicas a nivel nacional e internacional, posicionando al Centro “Kutsari” como un eje principal para el crecimiento económico y la innovación.

El gobernador Durazo sostuvo también una reunión estratégica con representantes de la Asociación de Fabricantes Eléctricos y Electrónicos de Taiwán (TEEMA), donde se dio seguimiento a proyectos prioritarios del Plan Sonora. Durante el encuentro, se analizaron oportunidades de inversión en sectores como la manufactura avanzada, los semiconductores y las baterías para vehículos eléctricos; el Corredor Comercial Binacional, el avance del Parque de Ciencia y Tecnología, el cual funge como Polo de Desarrollo para el Bienestar de Hermosillo.

El titular del ejecutivo Estatal destacó las ventajas competitivas del estado, como su infraestructura, logística, disponibilidad de energía limpia y capital humano capacitado, consolidando a Sonora como un destino confiable para la inversión extranjera y como un polo de desarrollo tecnológico para el bienestar de Hermosillo y la región.

Asimismo, Alfonso Durazo participó en el encuentro binacional con empresarios y autoridades de México y Estados Unidos para fortalecer el Corredor Comercial México–EUA, una iniciativa clave para impulsar el comercio, la inversión y la conectividad regional, en donde refrendó su compromiso de seguir promoviendo la colaboración entre gobiernos y empresas, mejorar la conectividad y consolidar a Sonora como un punto estratégico para el comercio y el desarrollo en la región.