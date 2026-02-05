Destina Gobernador Durazo más de 940 millones para rehabilitación y mantenimiento de red carretera

Con el objetivo de impulsar el desarrollo económico, la movilidad y la competitividad regional, el gobernador Alfonso Durazo Montaño consolida una inversión histórica en infraestructura carretera, al destinarse 940 millones de pesos para la conservación, rehabilitación y modernización de carreteras estatales en municipios de Sonora.

Este presupuesto permitirá fortalecer las cadenas productivas, mejorar la conectividad logística, elevar la seguridad vial y detonar el turismo, beneficiando de manera directa a regiones clave del estado. Las acciones contemplan obras de rehabilitación, conservación periódica y rutinaria, caminos vecinales, así como la elaboración de proyectos ejecutivos.

Entre las intervenciones destacan trabajos de conservación en municipios como Hermosillo, Cajeme, San Luis Río Colorado, Caborca, Magdalena, Moctezuma, Navojoa y Mazatán, además de obras específicas de drenaje, puentes y tramos carreteros estratégicos que fortalecen la movilidad regional.

De manera parala, el gobernador Durazo Montaño destacó que Sonora será uno de los estados más beneficiados con el Programa Nacional de Conservación de Carreteras y el Megabachetón 2026, impulsados por el Gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo objetivo es modernizar la red federal, rehabilitar tramos prioritarios y eficientar la conectividad del país.

Como parte de esta estrategia nacional, se contemplan trabajos de conservación y rehabilitación en tramos clave del corredor México-Nogales, particularmente de Estación Don a Nogales, fundamentales para el desarrollo logístico, comercial y fronterizo de Sonora. Se intervendrán carreteras federales estratégicas como la 2 (Ímuris-Agua Prieta-Janos), 15 (Guaymas-Hermosillo), 16 (Hermosillo-Yécora) y 17 (Moctezuma-Agua Prieta).

El mandatario estatal destacó que, con estas acciones, el Gobierno de Sonora reafirma su compromiso de construir una infraestructura moderna, segura y funcional en coordinación con el Gobierno de México.