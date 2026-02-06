Registran 70% de avance nuevos malecones para detonar turismo: Gobernador Durazo

Con una visiÃ³n que impulsa el turismo, fortalece la economÃ­a regional y refuerza la identidad de las comunidades costeras, el gobernador Alfonso Durazo MontaÃ±o consolida obras estratÃ©gicas que transforman el litoral sonorense, con avances superiores al 70 por ciento en los malecones de Huatabampito, en su segunda etapa, y en la nueva construcciÃ³n en Empalme.

En el malecÃ³n de Huatabampito, que en su primera etapa requiriÃ³ una inversiÃ³n de 100 millones de pesos, se registra un avance fÃ­sico del 75 por ciento en obras de construcciÃ³n de mÃ³dulos de servicios sanitarios y carriles de desaceleraciÃ³n, obras destinadas a mejorar la experiencia de visitantes y brindar infraestructura digna a residentes y turistas.

Se realizaron trabajos de colocaciÃ³n de adoquÃ­n, instalaciÃ³n de seÃ±alamientos, terminaciÃ³n del pozo de absorciÃ³n, colocaciÃ³n de muebles sanitarios y la construcciÃ³n del soporte para barra de ovalines.

Entre las actividades pendientes destacan la colocaciÃ³n de azulejos, colado de banqueta exterior, pintura de mÃ³dulos, construcciÃ³n de bancas de concreto, asÃ­ como labores de vegetaciÃ³n con arbustos, que darÃ¡n identidad y funcionalidad al espacio.

De manera paralela, en Playa El CochÃ³rit, Empalme, la obra de construcciÃ³n de malecÃ³n y vialidad presenta un avance fÃ­sico del 71 por ciento, con una inversiÃ³n total de 190 millones de pesos, consolidÃ¡ndose como un proyecto clave para la movilidad, el esparcimiento y el desarrollo econÃ³mico de la regiÃ³n.

En este frente ya se ejecutaron trabajos como el colado de banquetas, construcciÃ³n de escalones, riego de impregnaciÃ³n en la vialidad, formaciÃ³n de capa base, terracerÃ­as para banquetas, ciclovÃ­a y explanada, asÃ­ como el suministro y colocaciÃ³n de palmeras y pases para instalaciones futuras.

Las siguientes etapas contemplan la colocaciÃ³n de adoquÃ­n en estacionamiento, bordillos de concreto, continuaciÃ³n de banquetas y ciclovÃ­a, instalaciÃ³n de luminarias, seÃ±alamiento horizontal y vertical, terminaciÃ³n del mÃ³dulo de baÃ±os, construcciÃ³n de bancas y rampas, ademÃ¡s de la limpieza general del Ã¡rea.

Como parte de esta estrategia integral de desarrollo costero, el Gobierno de Sonora ya prepara los trabajos para dar inicio a la construcciÃ³n de un nuevo malecÃ³n en Guaymas en el que se invertirÃ¡n 60 millones de peso, una obra que detonarÃ¡ el turismo, reactivarÃ¡ la economÃ­a local y reafirmarÃ¡ la vocaciÃ³n marÃ­tima e identidad de la regiÃ³n.

Con estas acciones, el gobernador Alfonso Durazo MontaÃ±o refrenda su compromiso de llevar obras con sentido social, que generen bienestar, impulsen el desarrollo econÃ³mico y posicionen a Sonora como un referente turÃ­stico en el noroeste del paÃ­s.