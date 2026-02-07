Red hospitalaria impulsada por Durazo y Sheinbaum transforma la atención médica de medio millón de sonorenses

-Más de 500 mil personas en Sonora han sido beneficiadas con una inversión histórica de 40 mil millones de pesos en nueva infraestructura hospitalaria, equipamiento, médicos especialistas y medicamentos del IMSS e IMSS-Bienestar, como resultado del trabajo conjunto entre el gobernador Alfonso Durazo y la presidenta Claudia Sheinbaum.



-La consolidación de seis nuevos hospitales de primer nivel y proyectos estratégicos en municipios como Vícam, Navojoa, Guaymas, Hermosillo, Etchojoa y San Luis Río Colorado posiciona a Sonora como referente nacional en salud pública, al ampliar la cobertura médica, las especialidades y el acceso a servicios de calidad para las familias sonorenses.



Hermosillo, Sonora; 7 de febrero de 2026.- En Sonora más de medio millón de personas han sido beneficiados con el fortalecimiento de la red de hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e IMSS-Bienestar, con el impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acciones que suman en conjunto una inversión de 40 mil millones de pesos en nueva infraestructura hospitalaria, equipamiento, médicos especialistas y medicamentos, indicó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.



El mandatario sonorense señaló que, con el respaldo de la presidenta Sheinbaum se han consolidado seis nuevos hospitales de primer nivel en los municipios de Etchojoa, Navojoa, Vícam, Guaymas, Hermosillo y San Luis Río Colorado. A la fecha ha iniciado operaciones el hospital comunitario IMSS-Bienestar en Vícam. Con ello Sonora se convierte en referente nacional de Salud Pública.



En San Luis Río Colorado inició el 30 de marzo de 2025 la obra del nuevo Hospital General de Zona de 120 camas de IMSS para beneficio de 128 mil derechohabientes. Este proyecto requirió una inversión 3 mil 870 millones de pesos; el nuevo hospital sustituirá al actual Hospital General de Subzona No. 12., ampliando la cobertura médica con 120 camas, la incorporación de 24 especialidades y un incremento en su capacidad hospitalaria.



El Hospital General de Zona No. 15 del IMSS “Ernesto Ramos Bours” en Hermosillo fungirá como Hospital Universitario, en el que anualmente 100 alumnos egresados de Medicina de la Universidad de Sonora (Unison) podrán especializarse. El mandatario estatal señaló que se inició con la instalación de equipamiento por parte del IMSS, acciones que forman parte del rescate del antiguo hospital, con una inversión entre remodelación y equipo de más de mil millones de pesos para convertirlo en un nosocomio moderno que ofrezca a la ciudadanía servicios de salud de primer nivel.



Para Guaymas se aprobó recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum la construcción de un nuevo hospital del IMSS, con una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos, que beneficiará a más de 162 mil derechohabientes, cumpliendo así una sentida demanda de las y los habitantes del sur de Sonora.



Este nuevo hospital sustituirá al actual nosocomio con más de 66 años de antigüedad. La obra garantizará instalaciones modernas, funcionales y dignas, con atención médica de calidad. El nuevo Hospital General de Zona contará con 120 camas, además de servicios de Medicina Familiar, Nutrición, Imagenología, Rayos X, Ultrasonido, Urgencias y atención ambulatoria.



El Hospital Rural IMSS-Bienestar de Vícam Switch, es uno de los compromisos pactados con las comunidades de la etnia Yaqui para contar con servicios de salud gratuitos y de calidad, como parte de las acciones del Plan de Justicia de los Pueblos Originarios.



Este hospital requirió una inversión de 502 millones de pesos, con capacidad de 30 camas censables, 16 consultorios, dos quirófanos, un albergue, laboratorio, farmacia y 56 médicos, lo que representa un beneficio directo para alrededor de 50 mil habitantes de las comunidades Yaquis y poblaciones cercanas.



El Hospital General de Zona del IMSS en Navojoa tiene un avance del 96 por ciento y mejorará la infraestructura médica de toda la región sur del estado con una inversión de 2 mil 227 millones de pesos en obra civil y equipamiento de vanguardia.



El nuevo nosocomio será clave para beneficiar a más de 96 mil habitantes de Álamos, Huatabampo, Etchojoa, Villa Juárez y Navojoa, cuyo proyecto entrará en funciones en septiembre próximo.



En Etchojoa, se creará el hospital universitario IMSS-Bienestar de la Universidad Tecnológica de Etchojoa (UTE) contará con una inversión inicial de 19 millones de pesos y el respaldo del Plan México que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum. Se contempla que este nosocomio tenga doble alcance al atender la demanda de servicios médicos de calidad para miles de familias de Etchojoa y municipios vecinos.



Estas acciones refrendan el compromiso del Gobierno de Sonora y del Gobierno de México con el fortalecimiento de la salud de las y los sonorenses.