-El proceso de credencializaciÃ³n del transporte urbano, vigente actualmente en Hermosillo, cuenta con una inversiÃ³n de 60 millones de pesos en tecnologÃ­a y permite ordenar el sistema, garantizar tarifas preferenciales y avanzar hacia un modelo de pago electrÃ³nico y sin efectivo.

?Hermosillo, Sonora, 8 de febrero de 2026.- Con una estrategia integral de modernizaciÃ³n del transporte pÃºblico, desde el inicio de su administraciÃ³n el gobernador Alfonso Durazo MontaÃ±o ha fortalecido la movilidad urbana en Sonora mediante la incorporaciÃ³n de 420 nuevas unidades, con una inversiÃ³n conjunta superior a 616 millones de pesos, asÃ­ como la implementaciÃ³n de un sistema de credencializaciÃ³n con tecnologÃ­a avanzada, orientado a mejorar la seguridad, agilizar el servicio y garantizar el acceso a tarifas preferenciales para estudiantes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Este esfuerzo ha permitido fortalecer la flota vehicular del transporte pÃºblico en 15 municipios de mayor demanda, entre ellos Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Guaymas, San Luis RÃ­o Colorado y Nogales, ampliando la cobertura del servicio y mejorando la movilidad diaria de miles de personas usuarias en distintas regiones del estado.

Las unidades incorporadas cuentan con aire acondicionado, cÃ¡maras de videovigilancia, validadores electrÃ³nicos, contadores automÃ¡ticos de pasaje y pantallas informativas, lo que eleva los estÃ¡ndares de seguridad, transparencia y confort, ademÃ¡s de permitir una operaciÃ³n mÃ¡s eficiente y confiable del sistema de transporte pÃºblico en beneficio de las y los sonorenses.

Como parte fundamental de esta transformaciÃ³n, el proceso de credencializaciÃ³n del transporte urbano, que iniciÃ³ el 21 de noviembre de 2025 y actualmente se aplica en Hermosillo, permite identificar el tipo de usuario, ordenar la operaciÃ³n del servicio y asegurar el acceso a tarifas preferenciales, consolidando un modelo de movilidad mÃ¡s justo, moderno y eficiente para las y los sonorenses.

Para su implementaciÃ³n, el Gobierno de Sonora destinÃ³ 60 millones de pesos en tecnologÃ­a, que permite la lectura de las nuevas tarjetas en las unidades de transporte y sienta las bases para la incorporaciÃ³n de un sistema de pago mediante cÃ³digo QR, que permitirÃ¡ a las y los usuarios realizar sus pagos desde el telÃ©fono celular.

Con estas acciones, se reduce el uso de efectivo, se elimina el cobro en mano, se agiliza el ascenso a las unidades y se fortalece el control de ingresos, generando condiciones para reinvertir recursos en el mantenimiento del servicio y en la adquisiciÃ³n de mÃ¡s unidades.

Adicionalmente, el Gobierno de Sonora cuenta con unidades mÃ³viles de credencializaciÃ³n, que acercan este servicio a colonias y comunidades de Hermosillo, garantizando atenciÃ³n accesible y de calidad para todas las personas usuarias.

Con la modernizaciÃ³n del transporte pÃºblico, el gobernador Alfonso Durazo MontaÃ±o consolida un sistema mÃ¡s moderno, justo y eficiente, que mejora la movilidad urbana, protege la economÃ­a de las familias sonorenses y avanza hacia un modelo de ciudad mÃ¡s ordenado y sostenible.